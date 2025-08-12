현대차 노사, 출산·양육물품 기증 1000세대에 지원…양육부담 덜기

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 현대자동차 노사가 울산지역 미래 세대의 건강한 성장을 돕기 위해 추진하고 있는 ‘H-희망드림’ 사회공헌활동 일환으로 신생아 출산·양육물품 꾸러미 1000개를 울산시에 기탁했다. 이번 기탁은 저출산 문제 해결에 민·관이 함께 나선 사례로 의미를 더했다.

이날 기탁 물품은 배냇저고리세트, 천연로션, 온습도계, 피복 등으로 구성된 10만원 상당의 출산양육물품 꾸러미 1000개. 이 꾸러미는 울산 지역 행정복지센터에서 오는 9월 1일 이후 출생신고를 하는 1000세대에 배분된다.

현대자동차 노사는 올해 말까지 꾸러미를 받은 1000세대 중 추첨으로 10세대에 영유아용 자동차 안전의자를 증정할 예정이다.

김두겸 울산시장은 “이번 현대자동차 노사의 출산·양육물품 기부는 출산가정의 양육부담 덜기에 기업도 함께한 사례”라며 “울산시는 울산 지역의 행복하고 든든한 안심 출산·보육환경 조성에 계속 노력하겠다”고 말했다.