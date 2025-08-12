7월 美 소비자물가지수(CPI) 주목 미·중 ‘관세 휴전’ 90일 연장 “거시적 상승·하락 요인 부재”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피가 12일 제한적 움직임을 보일 전망이다. 미국 물가지표, 국내 세제 개편안 입법예고 시한 등을 앞두고 시장에서는 경계감이 큰 상황이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 ‘관세 휴전’을 90일 연장하기로 결정하면서 ‘관세 노이즈’가 증시에 미치는 영향은 다소 옅어질 것으로 보인다. 다만, 뚜렷한 상승재료 또한 없는 상황인 만큼 관망세는 짙어질 수 있다,

전날 코스피는 전장보다 3.24포인트(0.10%) 내린 3206.77에 장을 마쳤다. 지수는 전장보다 10.71포인트(0.33%) 오른 3220.72로 출발해 보합권 내 등락을 거듭하다 장 후반 내림세로 돌아섰다.

유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 1406억원, 2160억원 순매도하며 지수에 하방 압력을 가했다. 외국인만 2202억원 매수 우위를 보이며 증시 하단을 지지했다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 약세로 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 200.52포인트(0.45%) 밀린 4만3975.09에 거래를 끝냈다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 16.00포인트(0.25%) 떨어진 6373.45, 나스닥종합지수는 64.62포인트(0.30%) 내린 2만1385.40에 장을 마쳤다.

7월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 경계심이 커진 가운데 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담에 대한 의미를 축소하면서 투자심리가 약해졌다.

7월 미 소비자물가지수는 전월보다 상승률이 더 가팔라질 것으로 시장은 보고 있다. 이 경우 오는 21∼23일로 예정된 미 연방준비제도(연준·Fed) 통화정책 회의에서는 금리 인하를 두고 팽팽한 의견 충돌이 있을 것으로 예상된다.

이런 가운데 트럼프 대통령은 중국과 지난 5월 합의한 90일 관세 휴전의 마지막 날인 11일 ‘관세 휴전’을 90일 더 연장하는 내용의 행정명령에 서명했다.

지난 4월 서로 상대국에 100% 넘게 관세율을 올리며 대치하던 미·중은 지난 5월 제네바에서 열린 고위급 무역 회담을 계기로 각각 115% 포인트씩 관세율을 대폭 낮추기로 합의한 상태다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 “트럼프 대통령이 90일 연장된 미·중 관세 휴전 행정명령에 서명함으로써 무역전쟁 고조를 피할 시간을 벌었으나 시장의 추가 상승 여력은 시험받는 상태”라고 했다.

오는 14일 입법예고 기간이 끝나는 세제 개편안의 향방에도 투자자들의 이목이 쏠린다. 전날 당정협의회에서 주식 양도세의 대주주 기준에 대한 결론이 나오지 않았다는 소식이 전해지며 개인의 실망 매물이 출회하기도 했다.

한정애 더불어민주당 정책위의장은 전날 국회에서 기자들과 만나 주식 거래 차익에 대해 양도소득세를 내야 하는 대주주 기준과 관련해 10일 열린 고위당정협의회에서 “건드리지 않았으면 좋겠다는 의견을 정부에 제시했다”고 밝혔다.

다만 “당정 협의 결과는 조금 더 논의가 필요하다는 것이었다”며 “충분하게 당의 의견을 전달했고, 당과 정부의 의견이 합치가 안 돼 논의를 더 하자는 것”이라고 덧붙였다.

이경민 대신증권 연구원은 “전날 증시는 미 소비자물가지수 발표 등을 앞두고 전반적으로 관망세가 우세했고, 당정협의회에서 주식 양도세의 대주주 기준에 대한 결말이 나오지 않으면서 개인은 실망 매물을 출회했다”며 “외국인 투자자 매수세가 유입되고 있으나 3200 부근에서 힘겨루기하는 상황”이라고 분석했다.

그러면서 “거시적인 상승·하락 요인 부재로 관망세가 우세한 가운데 업종별, 종목별 이슈를 반영하며 매물을 소화하는 순환매가 뚜렷하게 나타났다”고 말했다.