매월 두 번째주 ‘청렴주간’ 지정... 월별 주제 맞춘 청렴 콘텐츠와 이벤트 진행 주민과 직원의 지속적인 관심과 참여 유도, 청렴 문화 정착 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 매월 두 번째 월요일이 포함된 주를 ‘청렴주간’으로 지정, 청렴문화 확산을 위한 다양한 프로그램과 콘텐츠를 운영한다.

이번 청렴주간은 일회성 캠페인을 넘어 청렴을 생활 속 실천으로 확산시키기 위해 마련됐다. 감사담당관 청렴정책팀 주관으로 월별 주제에 맞춘 청렴 콘텐츠 제작, 체험형 프로그램 운영 등 주민과 직원이 함께 참여할 수 있는 행사를 정기적으로 추진한다.

8월 청렴주간의 주제는 ‘상호존중’이다.

이를 위해 ▲상호존중 4행시 이벤트 ▲자가진단 테스트 등 누구나 쉽고 재미있게 청렴을 체험하고 공감할 수 있는 프로그램을 준비했다. 참여자에게는 소정의 기념품을 제공해 청렴 인식 제고와 조직 내 상호존중 문화 형성에 기여할 것으로 기대된다.

류경기 중랑구청장은 “청렴은 특정 시기에만 필요한 과제가 아니라, 지속 가능한 행정 신뢰의 토대”라며 “앞으로도 일상 속에서 청렴이 자연스럽게 정착될 수 있도록 다양한 정책과 참여 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.