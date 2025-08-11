미국인 절반 “식료품비 스트레스”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 대선 때 장바구니 물가를 낮추겠다고 했지만 식료품 가격이 계속 오르면서 미국인들이 쇼핑 패턴을 바꾸기 시작했다고 미국 CNN 방송이 9일(현지시간) 보도했다.

AP 통신과 시카고대 여론연구센터(NORC)가 지난달 10~14일 미국 성인 1437명을 상대로 조사한 결과에 따르면 응답자 절반 이상(53%)이 식료품 비용을 주요 스트레스 요인으로 꼽았다.

33%는 식료품 비용이 경미한 스트레스 요인이라고 했다. 스트레스 요인이 아니라고 답한 사람은 14%에 그쳤다.

AP 통신이 식료품 가격에 대한 스트레스를 조사한 것은 처음이지만, 최근 몇 년간 다른 조사에서도 미국인들이 식료품 가격에 불만을 갖고 있는 것으로 나타났다고 CNN은 전했다. 또 이번 조사 결과는 식료품 물가 상승세가 둔화했지만, 미국인들이 여전히 높은 식품 가격과 경제 상황에 불안을 느끼고 있음을 보여주는 것이라고 짚었다.

데이비드 오르테가 미시간주립대 교수는 이번 조사 결과가 경제 방향에 대한 소비자들의 불확실성과 트럼프 대통령의 식료품 가격 공약이 기대에 미치지 못했음을 반영한다고 분석했다.

올해 초부터 미국인들은 트럼프발 무역 전쟁으로 인한 물가 상승 가능성을 우려해왔지만, 지금까지 일부 품목을 제외하고 물가 상승이 크게 나타나지 않았다. 기업들이 연초에 재고를 미리 확보해둔 데다 일부 기업이 비용 증가분을 흡수하기로 했기 때문이라는 게 경제학자들의 분석이다.

경제학자들은 재고가 소진되고 기업들에 관세 타격이 현실화하면 물가 상승이 가속화될 수 있다고 보고 있다.

기업들은 소비자들이 쇼핑 패턴을 바꾸고 있다고 했다. 소포장 제품을 사거나 쿠폰을 사용하고, 필수품만 구매하며 외식도 줄이고 있다는 것이다.

이러한 변화에 대해 고용시장과 기업 성장 계획에 영향을 미치는 경기 둔화의 징후라는 분석도 나왔다.

슈퍼마켓 체인 크로거의 론 사전트 임시 최고경영자(CEO)는 “불확실한 경제 환경 속에서 소비자들이 계속해서 조심스럽게 지출하고 있다”며 소득 수준과 관계없이 상당한 불확실성 속에서 지내고 있다고 말했다.

크로거는 할인 행사를 강화하고, 일반 브랜드보다 저렴한 자체 브랜드 제품을 확대하고 있다.

오레오, 칩스 아호이 등의 과자 브랜드를 보유한 몬델레즈는 소비자들이 특히 비스킷을 덜 구매하고 있다고 밝혔다. 이 회사의 북미 매출은 지난 분기에 3.5% 감소했다.