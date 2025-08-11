업계 예상 엎고 ‘정예팀’ 5곳 포함 제조·유통 등 산업 최정상 이끌 것 컨소시엄 54社 참여…확장 최적화

미국·중국에 이어 글로벌 인공지능(AI) ‘3강’으로 도약하기 위한 국가대표 AI 개발이 본궤도에 올랐다. 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 정예팀 5곳이 대한민국표 ‘소버린(주권) AI’ 구축에 본격적으로 시동을 걸었다. 글로벌 AI 모델의 95% 이상의 성능을 가진 ‘독자 AI 모델’ 개발을 목표로 정부가 올해에만 2000억원을 투입, 그래픽 처리장치(GPU), 데이터, 인재 등 전폭적인 지원에 나선다. 정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀에는 ▷네이버클라우드 ▷업스테이지 ▷SK텔레콤 ▷NC AI ▷LG경영개발원 AI연구원이 이름을 올렸다. 서면평가와 발표평가를 거쳐 15곳 중 5곳으로 압축된 말그대로 ‘정예팀’이다. 5곳 중 최종 2팀을 선정하는 치열한 ‘데스매치’도 남았다. 6개월마다 평가를 통해 한 팀씩 탈락시키는 ‘본게임’이 남았다. 평가 과정에선 전 국민이 AI 기술을 직접 써보고 평가하는 ‘전국민 콘테스트’까지 도입된다. 5팀 모두 기술 자신감을 숨기지 않고 있다. 2027년 최종 2팀이 선발되기까지, 국가대표 AI 기업들의 자존심을 건 치열한 AI 기술 싸움이 계속된다.

“국내에서 제대로 된 멀티모달 AI를 공개할 수 있는 기업은 우리뿐입니다.”(김건수 NC AI 에이전틱AI 랩 실장)

엔씨소프트가 14년간 묵묵히 공들여 온 인공지능(AI) 기술이 빛을 발했다. 엔씨소프트의 AI 개발 전문 자회사 NC AI가 업계의 예상을 뒤엎고 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트 정예팀 5곳에 선정됐다. 굴지의 통신사와 플랫폼 기업을 제치고 만들어 낸 ‘이변’이다.

NC AI는 30년간 게임을 만들며 구축한 멀티모달(이미지·음성 등 여러 형태의 정보) 데이터를 바탕으로 AI 모델을 제작, 국내 대표 AI 최종 팀에 선정되겠다는 의지를 드러냈다.

지난 8일 경기 성남시 판교 성남시 엔씨소프트 사옥에서 김건수 실장은 헤럴드경제와 만나 “국내에서 제대로 된 멀티모달 AI를 공개할 수 있는 기업은 우리뿐”이라며 “3D 및 사운드 생성·음성합성(TTS) 기술은 글로벌 빅테크 수준까지 오른 만큼, 최종 선정까지도 자신한다”고 했다.

그는 무엇보다 30년간 구축한 고품질 멀티모달 데이터를 최대 강점으로 꼽았다. 김 실장은 “오랜 기간 게임 전문가의 수준에 맞게끔 데이터를 구축하는 과정에서 자연스럽게 고품질 멀티모달 데이터를 보유하게 됐다”며 “고품질 데이터를 활용해 모델을 개발하면, 산업에 바로 적용할 수 있는 형태로 결과물이 나온다”고 했다.

김 실장의 자신감에는 막강한 팀으로 구성된 NC AI 컨소시엄도 한몫했다. NC AI 정예팀은 참여 팀 중 가장 많은 산·학·연 기관이 속한 ‘그랜드 컨소시엄’이다. 고려대, 서울대, 연세대, 에이아이웍스, 포스코DX, 롯데이노베이트, HL로보틱스, ETRI, 인터엑스, 미디어젠, 문화방송, NHN 등으로 총 14개 기관이다. 이외에도 40개의 수요기관이 함께해 총 54개 참여사가 힘을 쏟는다.

다양한 참여사가 포함된 만큼 AI를 산업 각 분야에 확장하는 데도 최적화됐다고 김 실장은 강조했다. 김 실장은 “파운데이션 모델의 성능만큼이나 신기술을 산업 현장에 확장·적용하는 것도 중요하다”며 “ETRI·고려대가 LLM 모델, 카이스·서울대·연세대가 멀티모달 모델 개발을 담당하고 포스코DX·롯데이노베이트 등이 플랫폼 구축을 지원하는 등 각 목표에 걸맞게 참여사를 그룹별로 나눴다”고 했다. 이어 “각 업계 톱이라 불리는 시스템 통합(SI) 기업들이 우리 컨소시엄을 선택했다”며 “NC AI 기술이 공감대를 얻었다는 증거”라고 덧붙였다.

산업 각 분야의 AI 전환을 목표로 하는 NC AI가 주목하는 초기 산업은 ▷제조 ▷유통 ▷미디어다. 국가 AI 경쟁력 제고에 초점을 맞춘 프로젝트인 만큼 국내 굴지의 산업부터 세계 최정상 위치에 오르도록 지원하겠단 방침이다. 김 실장은 “K-제조, K-유통, K-문화 등 국내 산업을 지원하는 과정에서 ‘K-테크’도 주목받을 수 있는 소버린 AI를 만드는 것이 목적”이라고 강조했다.

NC AI는 2011년 엔씨소프트 내 AI 태스크포스(TF)로 시작된 조직이다. 2015년에는 생성형 언어모델 연구 조직 자연어처리기술(NLP) 팀을 꾸리고, 2016년에는 AI 센터로 몸집을 불렸다. 2023년에는 국내 게임사 최초로 프롬 스크래치 방식의 거대언어모델(LLM) ‘바르코(VARCO)’를 선보였다. 프롬 스크래치는 설계부터 학습까지 한 기업이 독립적으로 개발하는 AI 기술을 의미한다.

성남=차민주 기자