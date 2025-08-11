원자력·플랜트 맞춤 펌프기술 개발 韓 첫 원자력 1등급 펌프인증기업 국내 18기·해외 4기 원전에 납품 대형 원전 탑재 충전펌프, 국산화 정부 ‘SMR기술개발 사업단’ 참여 기술 축적…VOC 경영 신뢰 구축 친환경 플랜트용 펌프 개발·공급

이 기사는 헤럴드경제 회원 전용 콘텐츠 ‘HeralDeep’에 게재된 기사입니다. 회원으로 가입하시면 ‘효성굿스프링스’에 대한 더 다양한 소식’을 만날 수 있습니다.세상에는 기업이 참 많습니다. 다들 무얼 하는 회사일까요. 쪼개지고 합쳐지고 간판을 새로 다는 회사도 계속 생겨납니다. 새로운 사업을 시작하기도, 수년을 하던 사업을 접기도 합니다. 다이내믹한 기업의 산업 이야기를 현장 취재, 데이터 분석 등을 통해 쉽게 전달해드립니다.지난달 22일 폭염주의보가 내려진 창원. 헬멧과 안전 조끼를 갖춰 입고 효성굿스프링스 창원공장 펌프시험센터에 들어선 순간, ‘쉬이잉!’ 귀를 울리는 굉음이 밀려왔다. 거대한 수압이 터지듯 내지르는 물줄기 소리, 대형 펌프가 돌아가며 성능을 시험하며 내는 울림이 후끈한 바깥 공기를 밀어냈다.

“저 소리 들리시죠? 지금은 펌프 성능시험 중입니다. 물을 4000m까지 밀어올릴 수 있는 고압 설비죠.” 현장을 안내한 김종범 효성굿스프링스 기술개발팀장의 설명이다. 이곳 하부에는 시간당 13만톤의 유량을 시험할 수 있는 초대형 시험설비가 설치돼 있다. 서울시 인구가 하루에 사용하는 물과 맞먹는 규모다. 대형 펌프는 이 물을 한라산(1947m)의 2배 높이까지 밀어올릴 수 있는 압력을 가졌다고 한다.

펌프 성능시험은 단순한 유량·양정 측정에 그치지 않는다. 고온, 고압, 진동 등 조건에서 운전 가능 여부를 시험한다. 실제 펌프 개발에 앞서 모델 펌프에 다중 압력 센서를 부착해 진동·발열 등을 검증하고, 이 데이터를 실기기 설계에 반영하는 구조다.

현장에서는 다양한 산업용 펌프의 조립과 시험 작업이 동시에 이뤄지고 있었다. 효성굿스프링스는 발전소, 석유화학, 해수담수화 플랜트 등 다양한 분야에 맞춤형 펌프를 제작하고 있으며, 펌프 제작 과정은 대부분 수작업에 의존해 숙련 기술자의 역할이 크다.

유체 공급 ‘심장’ 역할…산업 전반에 공급

효성굿스프링스는 효성그룹의 펌프 전문 계열사다. 이 회사가 만드는 펌프는 아파트나 주택부터 발전소, 대형 플랜트에 이르기까지 다양한 유체(流體)를 공급한다. 신체에 비유하면 혈액을 순환시키는 심장과 같은 존재다.

1962년 한영공업으로 출발한 효성굿스프링스는 60여년간 발전소, 석유화학, 해수 담수화 등 산업 분야 전반에 펌프를 공급해왔다. 특히 2001년에는 국내 최초로 원자력 안전등급용 펌프 국산화에 성공했고, 이후에도 공격적인 기술력 확보와 설비 투자로 글로벌 펌프 기업으로 거듭났다. 최근 석유화학 플랜트용 펌프가 경기 둔화로 교체 수요가 주춤한 것으로 알려졌지만 원자력 분야가 새로운 성장 축으로 부상하고 있다.

원자력 펌프 선두…국내 유일 인증 4관왕

효성굿스프링스는 이미 원자력 펌프 분야에서 독보적 입지를 다졌다. 1998년 국내 펌프 제작사 최초 KEPIC 인증, 2016년 한국원자력안전재단에서 부여하는 펌프 성능검증기관 자격, 2017년 국내 최초 원자력 1등급 펌프 제조사 인증, 2023년 국제 원자력 품질 경영 표준 인증 ISO 19443까지, 국내에서 이 모든 인증을 취득한 유일한 업체다.

그동안 국내 18기, 해외 4기의 원전에 약 3400억원 규모의 펌프도 납품했다. 울진, 신월성, 신고리 원전은 물론 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전까지 수출 성과를 쌓았다. 현재 신한울 3·4호기 프로젝트에도 참여 중이다.

요르단 등에 수출된 연구용 원자로용 펌프(PCS) 개발을 시작으로, 다양한 원자력 전용 펌프도 독자 개발해왔다. 특히 APR1400 대형 원전에 탑재되는 충전펌프(CCP)의 경우, 국내 최초 국산화에 성공했다. 이는 24시간 365일 안정적으로 작동해야 하는 핵심 설비다.

김형훈 원자력펌프개발팀장은 “원자력 발전소에 들어가는 펌프는 단순 성능 시험이 아닌, 사고 시에도 정상 작동할 수 있느냐가 핵심”이라며 “후쿠시마 원전 사고도 비상 주입펌프(Safety Injection Pump)가 작동하지 않아 발생한 것”이라고 말했다. 현재 회사는 보유하고 있는 시험설비를 활용해 다양한 원자력설비에 사용되는 펌프의 성능 검증을 진행 중이다.

SMR시장 진출…정부 사업·독립조직 신설

특히 주목할 점은 차세대 원전으로 주목받는 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출이다. 국제에너지기구(IEA)는 2050년까지 원전 용량을 현재의 두 배 수준인 800GW까지 확대해야 넷제로 달성이 가능하다고 분석한다. 이에 안전성과 경제성을 동시에 갖춘 SMR에 대한 글로벌 수요는 급증할 것으로 보인다.

효성굿스프링스는 2023년부터 정부가 주도하는 ‘혁신형 SMR 기술개발 사업단’에 참여하고 있으며, SMR의 핵심 설비인 ‘내장형 원자로 냉각재 펌프(RCP)’ 개발을 맡고 있다. 이 펌프는 원자로용기 상부에 직접 설치되는 일체형 구조로, 고온·고압 환경에서도 외부의 윤활유 공급 없이 장기간 안정적인 운전이 가능한 고난도 기술이다. 현재 설계부터 신뢰성 시험, 성능 검증까지 모든 과정을 자체 역량으로 수행 중이다.

올해 1월에는 원자력펌프 개발 전담 조직인 ‘원자력펌프개발팀’을 신설했다. 기존에는 제품개발팀 소속이었지만, SMR 펌프 개발부터 실증, 수출까지 종합 대응이 필요하다는 판단에서 조직을 독립시켰다.

김태형 효성굿스프링스 대표이사는 “과거 울진 3·4호기부터 UAE 바라카, 신고리 원전까지 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 SMR 기술개발도 성공적으로 수행할 것”이라며 “이를 계기로 한국 원자력 기술의 위상을 높이고 글로벌 시장 공략을 본격화하겠다”고 말했다.

고객 맞춤 기술력…친환경·선박 확장

고객 맞춤형 기술 개발 체계도 강점이다. 효성굿스프링스는 지난 25년간 한국전력, 한국수력원자력, 한국원자력연구원 등 주요 관련 기관들과 협업해 왔다. 이 과정에서 고객의 요구사항(VOC, Voice of Customer)을 반영한 맞춤형 설계 역량을 축적했다. 제품만 납품하는 데 그치지 않고, 실제 운전 환경과 유지관리 조건까지 반영한 개발 체계를 갖춘 것이다.

이는 조현준 효성 회장이 강조하는 ‘VOC 경영’의 실천이기도 하다. 김현식 효성굿스프링스 공장장은 “고객과 수십 년간 기술 교류를 이어오며 쌓은 신뢰와 노하우가 가장 큰 자산”이라고 강조했다.

한편 효성굿스프링스는 액화천연가스(LNG) 메인 카고펌프를 비롯해 액화가스 설비, 비료 플랜트 등 다양한 친환경 플랜트에 들어가는 펌프 등도 개발·공급하고 있다. 최근에는 암모니아 혼소 발전을 위한 펌프, 암모니아 추진선에 대응 가능한 선박용 펌프도 연구개발 중이다.

향후 국제해사기구(IMO) 기준을 고려한 친환경 선박용 펌프 수요가 늘어날 가능성도 염두한 것이다. 이미 일부 조선사와 SMR 추진선박에 들어갈 펌프 개발도 논의 중이다.

창원=고은결 기자