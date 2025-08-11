[헤럴드경제=채상우 기자] 교회 내부 단체에 낸 헌금에 대해 세액 공제를 받을 수 있을까? 법원의 답변은 ‘안 된다’였다.

11일 법조계 등에 따르면 서울행정법원 행정8부(재판장 양순주)는 최근 서울의 한 교회 교인 6명이 노원세무서장 등을 상대로 낸 종합소득세 부과 취소 소송에서 원고 패소로 판결했다.

해당 교회의 일부 교인은 2017년 3월 담임목사의 목회와 재정 관리 등에 반발해 교회개혁협의회(교개협)를 결성했다. 이들은 2018~2020년 교개협에 헌금을 내고, 교개협이 지정기부금단체라는 전제하에 기부금 세액공제를 받았다. 교개협은 원고들을 포함해 헌금을 낸 600여 명에게 기부금 영수증을 발급했다. 그러나 교회는 “교개협은 등록된 종교 단체 또는 소속 단체가 아니므로 기부금 영수증을 발급할 권한이 없다”고 반발했다.

세무 당국은 교개협이 세금 공제를 받을 수 있는 지정 기부금 단체가 아니라 보고, 교인들에게 기부금 공제 혜택을 배제한 뒤 2018~2020년에 해당하는 종합소득세를 부과했다. 이에 교인들은 헌금이 교회를 위해 쓰였으므로 공제 대상이라며 소송을 제기했다.

그러나 법원은 “교개협은 공통된 의견을 가진 일부에 의해 결성된 교회의 단순한 내부 모임에 불과해 지정기부금단체에 해당하지 않는다”고 판단했다. 관련 가처분 결정에서 교개협이 단체로서의 실질이 인정되지 않은 점, 교개협 재정팀장이 교회의 대표자 권한을 위임받지 않고 발급한 기부금 영수증과 관련해 사문서 위조 등으로 유죄 판결을 받은 점 등도 고려됐다.

재판부는 “헌금이 교회 정관이나 교인 전체를 구성원으로 하는 총회 결의 등에 따라 모금·관리·처분된 것이 아니라, 교개협이 지정한 계좌로 모금돼 교개협 소속 교인들만의 의사에 따라 쓰였다”면서 “재단 또는 교회의 고유 목적 사업비로 지출하는 기부금에 해당한다고 볼 수도 없다”고 밝혔다.