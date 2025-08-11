1분기 對베트남 투자 168% 급증 양국 교역액 1992년 5억달러→2024년 868억달러 2022년~2025년(3월) 총투자액 163억달러 對베트남 투자 제조·가공 분야 집중 非제조분야서도 對베트남 투자 활발 대우건설 양수 수력발전 프로젝트, 최근 신규투자 중 최대규모

[헤럴드경제=서재근·서영상 기자] 11일 베트남 최고지도자인 또 럼(To Lam) 공산당 서기장이 방한, 이재명 대통령과 정상회담을 가졌다. 베트남 서기장 방한은 지난 2014년 응우옌 푸 쫑 서기장 이후 11년 만이다.

또 럼 베트남 공산장 서기자으이 국빈 방한으로 양국은 870억달러의 교역 규모를 오는 2030년까지 1500억달러로 늘리는 등 미래지향적 분야 협력 확대에 나설 예정이다. 특히 이번 럼 서기장의 방한을 계기로 그간 제조 분야에 편중된 대(對)베트남 투자 범위가 원전, 고속철도, 기술 인재 교류 등 미래 전략 분야로 확장될 전망이다. 아울러 최근 국내 기업 중 가장 큰 규모의 신규 투자를 단행한 대우건설을 비롯해 국내 주요 기업들과의 파트너십 확대에도 한층 탄력이 붙을 것으로 보인다.

▶대우건설, 수력발전·도시건설 등 신규투자 주도…양국 교역액, 30여년만에 170배 증가=베트남 재무부(MOT)와 코트라에 따르면 지난 2022년부터 올해 3월까지 대(對)베트남 투자 금액은 총 163억3400만달러(약 22조7200억원)로 집계됐다. 지난 1992년 외교관계 수립 당시 5억달러에 불과했던 양국 간 교역액은 지난해 약 868억달러로 170배 이상 증가했다.

특히, 최근 3년간 대(對)베트남 투자는 크게 늘었다. 실제 한국의 베트남 투자는 지난 2023년 전년 대비 9.8%의 감소율을 보인 이후 2024년에는 전년 동기 대비 37.5%, 특히 올해 3월에는 167.5%의 상승율을 보이며 펜데믹 기간 주춤했던 투자 흐름이 반전 양상을 보였다.

특히, 베트남 정부 및 현지 기업과 파트너십을 기반으로 둔 기업들의 투자가 상승세를 견인했다. 민간 기업 가운데 가장 활발한 행보를 보이는 곳은 대우건설이다.

대우건설이 베트남 건설개발 투자기업인 TTA와 지난해 9월부터 공동으로 추진 중인 양수 수력 발전 프로젝트(발전)가 대표적인 사례로 꼽힌다. 총 9억달러 규모로 추진 중인 프로젝트는 최근 3년간 최다 대(對)베트남 투자 사례로 앞서 대우건설이 지난 2023년 TTA와 체결한 신재생에너지 사업에 대한 포괄적 협력 업무협약(MOU)의 연장선이다. 대우건설은 사업 타당성 조사 지원과 자금조달 협력, 설계·조달·시공(EPC) 등을 맡고 있다.

아울러 대우건설은 타이빈성 신도시 건설 등 부동산 개발 분야에서도 투자를 적극 이어가고 있다. 대우건설은 하노이 스타레이크시티 신도시 사업의 성공을 바탕으로 지난해 8월 베트남 타이빈성에서 ‘끼엔장 신도시 개발사업’ 투자자로 승인받아 신규 도시개발사업을 추진 중이다.

끼엔장 신도시 개발사업은 베트남 타이빈성의 성도 타이빈시 일대에 약 96만3000㎡ 규모의 주거·상업·아파트·사회주택 등이 들어서는 신도시로 오는 2035년까지 약 3억9000만달러 규모의 투자를 통해 신도시로 조성될 예정이다.

이 외에도 효성 머트리얼스(화학 소재), 텍스온(전자부품), E1 Corporation(LPG 저장소), 서진베트남(전자부품) 등 제조·가공을 비롯해 발전·에너지, 부동산 개발, 유통 등 비제조 분야에서도 대(對)베트남 투자가 활발하게 이뤄지고 있다.

▶제조·가공 투자비중이 80% 차지=산업 분야별로 살펴보면, 제조·가공 분야 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 최근 3년간 전체 투자액 가운데 이 분야가 차지한 비중은 전체의 약 79.4%에 이른다. 이는 한국의 누적 기준 대(對)베트남 제조업 투자 비중인 74.7%를 넘어선 수치다.

제조업 분야 신규 투자 건수는 지난 2023년 133건, 2024년 122건을 기록한 데 이어 올해 1분기(1~3월) 20건 등 모두 357건을 기록했다. 이는 같은 기간 중국(866건), 홍콩(471건)과 비교해 낮은 수치지만, 싱가포르와 대만, 일본보다 많은 수준이다.

특히, 이 기간 제조업 분야 투자액을 살펴보면, 증액 투자 규모(84억600만달러)가 신규 투자(37억1900만달러)의 두 배 이상을 기록한 것으로 나타났다. 한국의 대(對)베트남 투자 형태가 기존 공장의 생산 능력 확대 방향으로 변화하고 있는 것으로 풀이된다.

실제 LG디스플레이(23억5000만달러), 삼성디스플레이(12억달러) 등 삼성전자와 LG전자 및 계열사 등 기존에 베트남에 진출한 주요 대기업들은 지난 3년간 대규모 증액 투자를 단행했다.

▶양국협력, 경제·교육·사회 등으로 확대=베트남과 글로벌 공급망 내 상호 연계성이 지속적으로 강화되면서, 양국 간 협력 범위는 투자와 공적개발원조(ODA)를 포함해 경제, 교육, 사회, 인적 교류 등 다방면으로 확대되고 있다.

특히, 한국은 베트남의 주요 ODA 공여국으로 정부와 공공기관, 민간기업이 참여하는 민관 협력 모델을 구축해 가고 있다. ▷총투자액 1억3700만달러 규모의 빈틴교량 프로젝트(교통·인프라) ▷지난 2015년부터 2018년까지 진행한 녹색 도시 계획 기술 지원 프로젝트(환경·개발 투자) ▷하노이 산업고등학교 현대화 및 베트남-한국 산업기술학교·퀴논 전기기계 기술학교 건설(교육·과학기술) ▷후에 국제 종협병원 건설 프로젝트(보건) 등이 대표적인 협력 사례로 꼽힌다.

▶최태원·정의선·구광모·신동빈·정원주 등 만찬 총출동=이날 오후에는 정부와 정·재계 주요 인사들이 대거 참석하는 국빈만찬도 예정돼 있다.

이날 만찬에 우리 측에서는 정부에서 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장 등 대통령실 주요 참모들과 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 과학기술정보통신부장관 등 정부 인사가 참여한다.

베트남에서 활발한 사업을 펼치고 있는 재계 총수들도 10여명 참석한다. 베트남 내에는 1만개에 달하는 국내 기업들이 활발하게 사업을 펼치고 있다. 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장을 비롯해 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 베트남, 정원주 대우건설 회장 등이다.

베트남 정부로부터 노동훈장과 감사훈장을 받은 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독을 포함해 베트남에서 큰 인기를 얻은 안재욱 배우, 소설 ‘아! 호치민’ 출간을 앞둔 황인경 작가 등 66명의 문화계 인사도 총출동한다.

만찬은 양국 국가가 차례로 연주된 후 이재명 대통령의 만찬사와 건배 제의로 시작될 예정이다. 이어 또 럼 베트남 당 서기장의 답사와 건배 제의가 진행되고 자연스럽게 만찬과 환담이 진행된다.

베트남에서도 55명의 인사가 참석한 만큼 식사에도 크게 신경을 썼다. 메뉴는 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손 화산 이씨가 한국전쟁 후 경북 봉화에 정착했다는 점에 착안했다. ▷봉화산 허브를 곁들인 해산물 샐러드와 삼색 밀쌈 말이 ▷여름 보양 영계죽 ▷봉화 된장소스를 곁들인 제철 민어구이 ▷여름 쌈밥과 김치 스프링롤을 곁들인 봉화 한우 떡갈비 구이 ▷메밀차와 홍시 크렘 브륄레 등이다.

건배주로는 2024년 대한민국 주류 대상 한국와인 부문 대상을 받은 ‘오미로제 연’을 준비했다. 대통령실 관계자는 “정상 내외 간 친교 일정을 통해 돈독한 신뢰와 협조 관계가 구축될 것”이라면서 “한-베트남 관계 발전의 확고한 기반을 마련할 것”이라고 전했다.