유수율 63%에서 87%로…연간 44억원 절감 수처리 전 분야 기술력 입증·스마트 물관리 선도

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 시공한 ‘양평군 지방상수도 현대화사업’이 목표를 초과 달성하며 성공적으로 마무리됐다.

금호건설은 자사가 시공한 ‘양평군 지방상수도 현대화사업’이 최근 마무리 평가에서 우수한 성과를 거두며 성공적으로 완료됐다고 11일 밝혔다.

총 388억원 규모의 이번 사업은 양평군이 발주하고 한국환경공단이 위탁·관리했으며, 금호건설이 2021년 7월부터 약 4년간 시공을 맡았다.

해당 사업은 노후 상수도 관망을 정비하고 스마트 누수 관리 시스템을 도입해 유수율을 높이는 것을 목표로 했다. 유수율은 정수장에서 생산된 물 가운데 수도 요금으로 정상 회수된 비율을 의미하며, 수도 운영 효율성을 가늠하는 핵심 지표다.

금호건설은 철저한 시공 관리와 기술력을 바탕으로 목표치 85%를 넘어 최종 유수율 87.4%를 기록, 환경부 기준을 웃돌았다.

한국환경공단은 이번 사업에서 30개소의 소블록을 구축하고, 43개소에 실시간 유량·수압 관리시스템을 설치했으며, GIS(지리정보시스템) 기반 관망감시 체계를 통해 유수율 분석과 누수 이력관리가 가능한 통합 관리 시스템을 마련했다.

그 결과 양평군의 유수율은 사업 전 63.0%에서 87.4%로 24.4%P 상승했다. 이를 통해 연간 약 92만t의 누수를 절감, 19억원의 수돗물 생산비를 아끼고 227t의 이산화탄소를 줄이는 성과를 거뒀다. 유지관리비와 에너지 절감 등 간접 효과를 포함하면 연간 약 44억원의 경제효과가 발생할 것으로 추산된다.

양평군 관계자는 “상수도 운영 효율성이 크게 높아졌고, 생산비 절감과 지역경제에 실질적인 이익을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 안정적인 급수 서비스를 이어가겠다”고 말했다.

금호건설은 이번 사업을 통해 상수관로 공사까지 성공적으로 수행하며 수처리 분야 전반의 시공 역량을 강화했다. 그동안 정수장·하수처리장·하수관거정비 등 다양한 수처리 인프라 사업을 진행해 온 금호건설은 이번 스마트 상수도 관망 구축으로 스마트 물관리 분야 기술력을 다시 입증했다.

금호건설 관계자는 “이번 사업은 지속 가능한 수자원 관리를 위한 스마트 인프라 구축의 대표 사례”라며 “앞으로도 친환경·고효율 물관리 시스템으로 지역사회와 환경에 이바지하겠다”고 밝혔다.