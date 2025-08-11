9월 美금리 인하 가능성↑ 7월 CPI 상승률 전망치 2.8%

[헤럴드경제=경예은 기자] 이번주 공개되는 7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 연말 기준금리 인하폭을 좌우할 것으로 예상되면서 시장의 촉각이 잔뜩 곤두섰다. 7월 고용지표 충격으로 9월 금리 인하 가능성이 높아진 가운데, 시장은 CPI 결과에 따라 연준의 연내 추가 인하 폭이 달라질 것으로 예상하고 있다.

10일(현지시간) 로이터통신 등은 곧 발표될 CPI가 향후 뉴욕증시에 변동성을 가져올 수 있다고 보도했다. 인플레이션이 심화할 경우 금리 인하에 대한 기대감이 약화될 수 있다는 것이 그 이유다.

이미 시장에서는 둔화한 고용 시장을 부양하기 위해 연준이 금리 인하에 나설 것이라는 전망이 우세하다. 런던증권거래소(LSEG)에 따르면 연방기금금리 선물시장에서는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 금리를 인하할 가능성을 90% 이상 반영하고 있으며, 연내 최소 두 차례 인하할 가능성도 가격에 반영됐다.

관건은 인하 폭이다. 연방기금금리 선물시장은 9월 기준금리가 25bp 인하될 확률을 88.9%로 보고 있다. 하지만 12월까지 기준금리가 75bp, 50pb 인하될 확률은 각각 46.7%, 42.3%로, 둘의 격차가 크지 않아 CPI 발표에 시장의 시선이 쏠린다.

로이터가 경제 전문가를 대상으로 실시한 여론조사에서 7월 CPI는 상승률 전망치는 2.8%로 나타났다. 그러나 실제 결과가 이를 웃돌 경우 연준이 금리 인하에 신중해지면서 기존 전망이 흔들릴 수 있다.

특히 CPI는 잭슨홀 미팅 이전에 공개된다는 점에서 중요하다. 8월말 잭슨홀 미팅에서 미국의 중장기 통화전략 조정 가능성이 거론되는 만큼, 향후 연준이 고용과 물가 중 어느 지표를 중시하느냐에 따라 금리 인하의 정도가 달라질 수 있기 때문이다.

인플레이션이 예상보다 높으면 증시에도 부담이 따른다. 지난 9일 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 올해 들어 8% 이상 상승하며 사상 최고치를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 이달 초 고용지표 공개 이후 반등세를 보였다. 모닝스타 웰스의 도미닉 파팔라르도 수석 전략가는 “밑바닥에는 많은 우려가 끓고 있다”며 “시장이 약간의 하락세를 보일 가능성이 있다”고 내다봤다.

계절적 요인도 변수다. 지난 35년간 8월과 9월 S&P500의 평균 수익률은 각각 –0.56%, -0.8%를 기록, 역사적으로 증시 수익률이 저조한 기간으로 꼽힌다. 마이클 윌슨 모건스탠리 주식 전략가는 “약한 고용과 관세발 인플레이션 우려가 맞물릴 경우 3분기 조정이 나타날 수 있다”고 관측했다.

7월 CPI는 오는 12일 발표된다. 같은 날 미국에서는 토마스바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재의 연설을 비롯해 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재의 연설도 예정돼 있다.

아울러 14일에는 생산자물가지수(PPI)가 공개된다. CPI와 함께 PPI 또한 향후 금리 경로를 가를 요인으로 꼽힌다. 이튿날인 15일에는 ▷미국 7월 소매판매 지수 ▷7월 수출입물가지수 ▷미시간대 소비자심리지수 예비치 등이 공개될 예정이다.