[헤럴드경제=김지헌 기자] 엔비디아와 AMD가 중국에서 칩 판매로 얻은 수익의 15%를 미국 도널드 트럼프 행정부에 제공하기로 하면서, 미 정부가 중국에 대한 판매를 허용한 것으로 나타났다. 중국 시장으로 진출을 위해 ‘울며 겨자먹기’식으로 글로벌 반도체 기업들이 미 정부와 이같은 합의를 한 것으로 풀이된다.

10일(현지시간) 미 파이낸셜 타임스(FT)는 엔비디아와 AMD는 중국에서 칩 판매로 얻은 수익의 15%를 미국 정부에 제공하기로 합의했다고 보도했다.

엔비디아의 H20 칩과 AMD의 MI308 칩 판매가 해당된다. 트럼프 행정부는 이를 통해 벌어들인 수입을 어떻게 사용할 지는 아직 정하지 않은 것으로 전해진다.

최근 미 수출 통제를 감독하는 상무부 산하 산업안보국은 엔비디아에 H20 칩의 중국 수출 허가 라이선스를 발급하기 시작했다. 미국 정부는 지난 4월 대중국 반도체 수출 규제를 한층 강화하면서 H20의 수출도 일시 중단된 상태였다. H20 칩은 미국의 대중국 기술 수출 제한 조치로 인해 고성능 AI 반도체 H100의 수출이 중단되자, 이를 대체하기 위해 성능을 조정해 개발된 제품이다.

H20 수출 재개 발표에 이어, 경쟁사 AMD도 자사 MI308 칩의 중국 수출 재개를 공식화했다. MI308 역시 성능이 조정된 대중국 맞춤형 제품으로, 중국 내 AI 수요 대응 차원에서 개발된 모델이다.

FT는 미국 상무부가 엔비디아 최고경영자 젠슨 황이 도널드 트럼프 대통령을 만난 지 2일 후에 H20 라이선스 발급을 시작했다고 전했다. 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 6일 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 수출 허가 문제를 논의했다.

황 CEO는 이전부터 자사의 AI 칩을 관세 부과 대상에서 제외해 달라고 트럼프 대통령에게 로비한 것으로 전해진다.

엔비디아 대변인은 로이터 통신에 보낸 이메일 성명에서 엔비디아가 미국 정부가 정한 세계 시장 참여 관련 규정을 준수한다고 전했다. 그는 “우리는 수개월째 중국에 H2O을 공급하고 있지 않다”며 “우리는 수출 통제 규정이 미국이 중국과 전 세계에서 경쟁이 가능하도록 해주기를 바란다”고 전했다.

시장에선 인공지능 선도기업인 엔비디아가 핵심 시장에 진출하는 데 큰 장애물이 제거됐다고 평가했다.

리서치업체 번스타인은 올해 초 수출 통제 조치가 시행되기 전 상황을 기준으로 엔비디아가 올해 중국에 약 150만 개의 H20 칩을 판매해 약 230억달러(약 32조원)의 매출을 올릴 것으로 추정했다.

H20 칩의 중국 수출에 대해 미국 안보 전문가들은 이 칩이 중국 군대에 도움을 주고 미국 AI 분야의 우위를 약화시킬 것이라고 주장한다.

트럼프 1기 행정부 당시 국가안보회의(NSC)에서 근무했던 중국 전문가 리자 토빈은 “중국은 미국 정부가 수출 허가를 수익원으로 전환하는 것을 보며 쾌재를 부르고 있을 것”이라면서 “다음에는 록히드 마틴이 중국에 F-35 전투기를 판매하는 것을 15% 수수료를 받고 허용해 줄 것인가”라고 지적했다.

앞서 중국은 AI 칩 자체 개발에 필수적인 핵심부품에 대한 수출통제 완화를 미 정부에 요구하기도 한 것으로 전해진다. 허리펑 중국 부총리와 스콧 베선트 미 재무장관과은 무역협상에서 중국 측이 고대역폭 메모리(HBM) 수출제한을 완화해달라는 요구사항을 전달했다는 것.

HBM은 AI 칩 개발에 필요한 핵심 부품이다. 조 바이든 행정부는 지난해 화웨이와 중국 반도체기업 SMIC의 AI 칩 개발을 저지하기 위해 HBM의 중국 수출을 금지했다. 올해 초 취임한 도널드 트럼프 대통령은 엔비디아가 중국 시장을 위해 성능을 낮춰 설계한 H20 칩의 수출금지를 발표하는 등 강화된 규제 조치를 도입했다.