[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 석·박사급 지역인재양성사업에 참여 중인 경남대팀이 미국 캘리포니아대 버클리캠퍼스 책임·분산형 지능 센터가 주최한 글로벌 거대언어모델(LLM) 에이전트 개발 경연대회에서 우승했다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 전 세계 1000여개 팀이 참여해 열띤 경쟁을 펼친 가운데, 경남대가 지역 제조 인공지능(A’) 기업 넥스트스튜디오(주), ㈜애니토이와 함께 구성한 GNAIX 팀이 연구 트랙의 에이전트 구조(Agent Architecture) 분야 결선에서 최종 우승을 차지했다.

경남대팀은 LLM을 산업용 디지털 트윈 표준인 자산관리쉘과 통합해 생산 공정을 신속·효율적으로 제어할 수 있는 AI 에이전트 기반 자율 제조 시스템을 시연했다.

경남대가 지원받은 ‘지역지능화혁신인재양성’은 대학의 정보통신기술(ICT) 역량을 활용하여 지역산업을 고도화하기 위한 산·학 공동연구와 지역산업 재직자의 AI·디지털 대학원 과정을 지원함으로써 지역 산업의 AI 전환, 지역의 혁신성장과 인재양성을 견인하는 사업이다.

과기정통부는 지난 2015년부터 전국 각 권역의 주요 거점대학들을 지역지능화혁신연구센터로 지정·운영하고 있으며, 연구센터에는 연간 약 20억원 이내의 예산을 최장 8년간 지원하고 있다.

2024년 선정된 경남대 연구센터는 AI·데이터 기반 지능형기계·스마트공장, 미래 모빌리티, 디지털 헬스케어 분야 연구·교육을 통해 지역산업 경쟁력 제고 및 산업구조 고도화를 추진하고, 2028년까지 경남 지역 주력산업의 성장에 기여할 재직자 고급인재 140명을 양성할 계획이라고 밝혔다.

경남대 외에도 사업의 지원을 받는 센터들도 다양한 산·학 협력 성과를 거두고 있으며, 전남대 연구센터의 협력기업으로 참여 중인 ㈜고스트패스는 탈중앙화 스마트폰 원격 통제 시스템 기술로 CES 2025 핀테크 부문 최고 혁신상을 수상한 바 있다.

충북대 연구센터 ㈜ATD코리아 재직자 박사과정생은 축산 정보 키오스크를 개발하고 축산 악취 통합관제시스템을 구축해 제주도청, 세종시청 납품을 통해 매출을 기록하는 한편, 2025 스마트공장·자동화산업전에도 제품을 출품하며 큰 주목을 받았다.

경북대 연구센터 ㈜파미티 대표인 박사과정생은 AI 기반 비접촉 생체신호 분석 및 3D 행동인식 기술로 신용보증기금의 유망 창업지원 프로그램인 리틀펭귄에 선정되며 기술 경쟁력과 성장 잠재력을 인정받았다.

박태완 과기정통부 정보통신산업정책관은 “경남대 사례는 지역 산·학이 원팀이 되어 글로벌 무대에서 충분히 겨뤄볼 수 있음을 입증한 대단한 성과”라며 “지역 특화산업과 AI·디지털 기술이 융합된 연구·교육을 통해 인재를 양성하고 지역의 성장을 견인하는 산·학 협력 사업을 지속 발굴·지원해 나가겠다”고 밝혔다.