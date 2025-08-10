임산부와 태아의 정서적 교감 촉진…건강한 임신‧출산 지원 숲 산책, 숲속 요가, 자연소재를 활용한 친환경 태교용품 만들기 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 9월부터 11월 초까지 운영하는 2025년 하반기 숲태교 프로그램 참여자를 모집하고 있다.

대상은 임신 16~32주의 금천구 임산부와 배우자다.

구는 주민의 행복한 출산을 지원하고자 숲태교 프로그램을 운영하고 있다. 특히 숲은 피톤치드, 테르펜, 음이온 등 인체에 이로운 물질을 배출하기 때문에 숲에서의 활동은 임신부의 신체적, 심리적 변화에 따른 스트레스와 불안감을 해소하고 임산부와 태아의 교감을 촉진해 건강한 임신과 출산에 도움을 줄 수 있다.

산림치유지도사, 숲해설가, 숲태교지도사로 구성된 전문 강사진이 호암산 치유의 숲 태교센터에서 숲 소리 태교, 숲 색채 태교, 숲 공예 태교, 숲 태담 태교 등을 주제로 프로그램을 진행한다.

참여자는 숲속 산책, 숲속 요가를 체험하고 핸드폰용 우드스피커, 태아용품 꽃물주머니, 태향 등 자연소재를 활용한 친환경 태교용품을 만들 수 있다.

하반기 프로그램은 평일(수요일) 4회, 주말 8회, 총 12회로 1회당 2시간 운영된다.

구체적인 교육 일정은 금천구 보건소 누리집 새소식란에서 확인할 수 있다. 프로그램 신청은 10월 31일까지 서울시 임신출산정보센터 누리집에서 가능하다. 선착순 마감이다. 전액 무료로 운영된다.

올해 상반기에는 18회가 운영됐다. 193명의 임신부와 배우자가 참여하는 등 큰 호응을 얻었다.

임산부 숲태교 프로그램 담당자는 “숲태교 프로그램을 통한 출산에 대한 긍정적인 경험이 다음 출산에 대한 심리적 부담을 줄이는데 중요한 역할을 한다”며 “더 많은 임산부가 건강하고 행복한 태교를 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

유성훈 금천구청장은 “호암산 치유의 숲 태교센터에서 산림을 활용한 숲치유 프로그램, 감각 활동 중심의 숲태교 프로그램 등을 계획하고 있다”며 ”주민들의 건강하고 행복한 삶을 지원할 수 있도록 다양한 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.