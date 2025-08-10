‘사면초가’ 인텔 CEO…“파운드리 사업 등 놓고 이사회와도 갈등”

[헤럴드경제=김지헌 기자] “인텔 CEO는 심각한 이해충돌 상태로 즉각 사임해야 한다.”

위기에 빠진 미국 반도체 기업 인텔에 구원투수로 투입된 립부 탄 최고경영자(CEO)가 사면초가 형국에 빠졌다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘즉각 사임’을 요청을 한 데 이어, 회사의 주요 경영 전략을 두고 인텔 이사회 내부에서도 갈등을 겪어온 것으로 알려졌다.

무엇보다 중국과 관련됐다는 우려가 탄 CEO에게 부담이 되고 있다.

앞서 미국 상원 정보위원회 위원장인 톰 코튼(공화·아칸소) 의원은 인텔 이사회에 서한을 보내 탄 CEO가 중국공산당 및 중국군과 관련 있는 것으로 알려진 반도체 기업들과 연관됐다는 의혹을 제기하며 해명을 요구한 것으로 알려졌다. 이에 트럼프 대통령은 7일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 인텔의 CEO가 이해 충돌 문제가 커 즉각 사임해야 한다고 주장했다. 그는 “이해 충돌 문제가 커 즉각 사임해야 한다”며 “이 문제에 다른 해법은 없다”고 지적했다.

탄 CEO는 정말 중국과 이해관계가 얽힌 것일까.

앞서 지난 4월 로이터 통신은 탄 CEO가 2012년 3월부터 2024년 12월까지, 그의 벤처펀드인 ‘월든 인터내셔널’과 관련 기관들을 통해 중국의 첨단 제조 반도체 회사에 최소 2억 달러 이상을 투자했다고 보도했다. 그중 일부는 인민해방군(PLA)과 연계된 기업이란 설명도 덧붙였다.

탄 CEO는 1987년 설립한 샌프란시스코 벤처 캐피털 회사인 ‘월든 인터내셔널’과 홍콩에 본사를 둔 두 개의 지주 회사인 ‘사카리아 리미티드’와 ‘세인 리미티드’를 통해 투자한 것으로 전해진다.

탄 CEO는 40개 이상의 중국 기업과 펀드를 장악하고 있으며, 600개 이상의 다른 기업에는 소액의 지분을 보유하고 있는 것으로 전해진다.

이러한 투자 중에는 중국 최대 파운드리 기업인 SMIC도 포함된 것으로 알려졌다. 월든 펀드 두 곳은 2022년부터 미국 블랙리스트에 오른 중국 메모리 대기업 YMTC에 공급업체인 우시 신샹(Wuxi Xinxiang)의 지분 5% 이상을 소유하고 있다는 설명도 나온다.

로이터에 따르면, 사카리아 리미티드는 38개의 중국 기업을 통제하고 있는데, 그 중에는 화신 위안창(칭다오) 투자 관리 회사가 있다. 화신 위안창은 왈든의 중국 내 주요 투자 기관으로, 탄을 500개가 넘는 중국 기업과 연결해주는 곳이다. 탄 CEO는 세인 리미티드를 통해 68개 중국 기업의 지분을 보유하고 있으며, 여기에는 로봇 제조업체인 하이로보틱스가 포함되어 있다고 한다.

이로 인해 당시에도 탄 CEO의 투자 범위가 미국 최대의 칩 제조업체인 인텔과 관련된 업무를 복잡하게 만들 수 있다는 우려가 표명됐다.

미국 상무부는 지난달 28일 케이던스 디자인 시스템즈가 중국의 군 현대화와 핵무기 개발에 필요한 슈퍼컴퓨터를 개발하는 중국 대학 등에 민감한 기술을 이전해 수출통제 규제를 위반했다고 밝혔다. 당시 이 회사의 CEO가 탄이었다.

또 월스트리트저널(WSJ)은 관계자들을 인용해 지난 3월 임명된 탄 CEO가 임기 초부터 반도체 제조사업을 계속 유지할지와 같은 핵심적 회사 전략을 두고 몇몇 이사들과 충돌을 빚어왔다고 보도했다.

거의 임기 시작과 함께 탄 CEO와 이사회 의장인 프랭크 이어리는 반도체 제조 및 파운드리(반도체 수탁생산) 사업을 계속할지, 아니면 손을 뗄지를 두고 의견이 갈렸다.

이어리 의장은 계속 적자를 내는 파운드리 사업을 분사하고 엔비디아와 아마존 등이 일부 지분 투자를 하도록 해 이 사업에서 손을 떼자는 구상을 마련해둔 상태였다.

반도체 제조사업을 대만 TSMC에 매각하는 방안도 검토했다.

반면 탄 CEO는 파운드리가 인텔의 성공에 필수적이며, 미국이 TSMC나 삼성 같은 외국 기업에 의존하지 않고 독자적인 반도체 공급망을 확보하기 위해서도 필요하다고 반박했다.

탄 CEO는 또 신규 자금을 모금해 인공지능(AI) 기업을 인수하려 했으나 이 역시 이사회에 의해 제동이 걸렸다.

탄 CEO 등 찬성파는 기업 인수가 엔비디아나 AMD 같은 경쟁사를 따라잡을 기회라고 여겼지만 이사회가 이를 숙고하는 가운데 시간이 흘렀고, 이제 그 잠재적 인수 후보는 다른 기술기업이 인수할 예정이라고 관계자들은 전했다.

이 관계자들에 따르면 탄 CEO는 이사회에 의해 손이 묶여 있다고 느끼고 있다.

이날 탄 CEO는 “월든 인터내셔널과 케이던스 디자인 시스템즈에서의 과거 역할에 대한 많은 잘못된 정보가 유포되고 있다”며 “이와 관련해 저는 분명히 밝히고자 한다. 40년 이상의 업계 경력 동안 저는 전 세계와 다양한 생태계 전반에 걸쳐 관계를 구축해 왔으며, 항상 최고 수준의 법적·윤리적 기준을 준수해왔다”고 덧붙였다.