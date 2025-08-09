6월 역대 최대 경상수지 흑자 수출 훨훨 나는데 성장률은 최악 ‘경제 혈관’ 어디에선가 막혔다

[헤럴드경제=홍태화 기자] 6월 경상수지가 건국 이래 최대 흑자를 다시 썼다. 상반기 누적 흑자 규모는 500억달러에 육박했다. 전례가 드문 화려한 수출 성적표를 받아 들었지만, 올해 성장률 전망치는 1% 남짓. 최적 성장률인 잠재성장률에 절반에도 미치지 못하고 있다.

이 괴리는 어디서 나타나고 있는 걸까. ‘돈은 벌었는데 경기는 왜 안 좋을까’라는 질문의 답에는 수출 수익이 내수로 돌지 못하는 구조적 문제를 살펴야 할 듯하다. 돈의 순환이 어디에선가 막혔다.

상반기에만 500억달러를 벌었는데…

9일 국제금융센터에 따르면 지난달 말 기준 해외 주요 투자은행(IB) 8곳의 올해 한국의 경제성장률 전망치는 1.0%로 집계됐다. 지난 6월(0.8→0.9%)에 이어 두 달 연속 상승했지만, 잠재성장률로 추정되는 2% 안팎에 턱없이 부족하다.

경상수지와는 정반대의 흐름이다. 한국은행에 따르면 6월 경상수지는 142억7000만달러 흑자로 역대 최대 기록을 경신했다. 5월(101억4000만달러)이나 작년 6월(131억달러)보다 많은 역대 최대 규모일 뿐 아니라 2000년대 들어 세 번째로 긴 26개월 연속 흑자 행진을 이어갔다.

올해 들어 6월까지 누적 경상수지 흑자(493억7000만달러)도 지난해 같은 기간(401억6000만달러)보다 약 92억달러 많고, 상반기 기준으로 3번째로 높은 기록이다.

요약하자면 수출은 펄펄 날고 있는데 성장률은 바닥이라는 이상한 상황이다. 경제의 혈관이라 할 수 있는 ‘돈의 순환’이 어딘가에서 막혔다.

“돈이 돌지 않는다”

전통적으로 경상수지의 흑자는 다양한 방식으로 내수를 촉진했다. 더 많은 수출을 위해 투자가 늘어났고, 고용도 확대됐다. 그런데 지금은 이러한 선순환 방정식이 제대로 작동하지 않고 있다. 수출 수익이 온전히 국내에 재투자되기보다 해외로 빠져나가고 있다.

국제적 환경이 영향을 미친 탓이 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 관세 전쟁은 경상수지 흑자를 내는 국가를 향해 투자를 강요하고 있다. 국내에 들어서야 하는 공장이 미국에 지어지고 있는 셈이다.

이러한 경향은 계속된 추세다. 바이든 정부 때도, 트럼프 1기 정부 때도 방식과 강도만 달랐을 뿐 투자 누수 현상이 강화됐다.

수출입은행 통계에 따르면 트럼프 1기인 2017년부터 한국의 대(對)미국 투자 비중은 대체로 꾸준히 상승해 2023년 기준 전체 투자액의 43%까지 늘었다.

트럼프 1기 행정부가 집권했던 2017~2020년 한국의 대미 투자액은 150억달러 안팎을 기록했지만, 바이든 행정부가 시작된 2021년에는 두 배 가까이 늘어 279억3000만달러로 나타났다. 이후 2022년 295억달러, 2023년 280억4000만달러를 기록했다.

현대차, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 대기업도 미국 내 완성차, 배터리, 반도체 생산시설에 수십억달러를 투자했다. 미국 내 제조업 강화 정책과도 부합하려는 조치였다. 최근에는 한미 간 최근 무역협정에서 한국은 미국에 3500억달러 규모의 투자도 약속했다.

국내총생산(GDP)이 한정된 상황에서 해외 투자가 늘어나면 국내 투자와 고용 등에도 영향이 있을 수밖에 없다. 순수출의 ‘승수효과’가 점차 줄어들고 있을 수 있다는 얘기다.

실제로 2분기 성장률에 대한 기여도를 보면 설비투자(-0.1%포인트)는 오히려 성장률을 깎아내렸다. 고용도 마찬가지다. 반도체 등 제조업 수출이 최고의 호황을 누리고 있지만 6월 제조업 취업자는 8만3000명 줄었다. 5월(-6만7000명)보다 감소 폭을 키우며 12개월째 마이너스였다.

이는 금융시장의 측면에서도 유사하다. 이른바 ‘서학개미’ 현상으로 국내 주식시장은 최근 몇 년간 비교적 외면 받았다. 지난해 말 기준 한국 개인 투자자의 미국 주식 보유액은 2024년 말 기준 약 1121억달러로 사상 최고치를 기록했다.

경상수지 역사 새로 썼지만…‘밀어내기’ 착시일 수도

올해 내내 대규모 흑자를 이어갈 수 있을지에 대한 근본적인 물음도 있다. ‘관세 불확실성’에 대응한 밀어내기 수출로 상반기 경상수지가 좋았을 뿐 하반기에는 수출 호황이 이어지지 않을 수 있다는 우려다. 하반기 흑자 규모가 줄어들면 연간 평균으로도 경상수지 흑자가 감소하면서 순수출 증대 효과가 제약될 수 있다.

미국 투자 증가로 늘어난 현지 공장에서 생산되는 상품이 본격적으로 도입되면서 수출 규모를 갉아먹을 가능성도 크다. 이미 자동차 업계의 현지 생산 확대 영향으로 순수전기차 수출은 7월 97.7% 급감했다.

서가람 산업부 무역정책관은 7월 무역수지와 관련해 “반도체, 바이오 등 관세가 예고된 제품에 대해 미리 재고를 확보하려는 움직임이 있었던 것은 사실인 것 같다”고 설명했다.

신승철 한은 경제통계1국장도 상반기 경상수지에 대해 “반도체를 중심으로 수출이 지금 호조를 보이고 있는데 반도체 수출은 미국 관세 부과에 따른 선수요 효과가 있었다”며 “선수요 효과가 어느 정도 있는지는 정확하게 구분하기가 어렵지만 하반기에는 관세 영향을 받으면서 수출에 부정적인 영향을 줄 것”이라고 강조했다.

다만 탄탄한 반도체 수요로 수출 호조세가 계속될 가능성에 더 무게를 뒀다. 신 국장은 “많은 뉴스가 있는 것을 알고 있으나 반도체는 최고 수준의 혜택을 받기로 합의가 됐다”며 “경쟁력이 떨어지지 않을 것이고 그렇기 때문에 관세가 부과되더라도 호조세가 이어질 것이라고 본다”고 덧붙였다.

만성화된 건설업 부진…내수 짓눌러

고질적인 건설업 부진도 성장률을 짓누르고 있다. 올해 2분기 건설투자는 건물·토목 부문 부진과 함께 전기 대비 1.5% 줄었다. 건설투자는 지난해 2분기(-3.3%)부터 벌써 5분기 연속으로 추락했다. 지난해 4분기에는 하락 폭이 4.1%포인트에 달하기도 했다.

건설투자가 전례 없이 침체하면서 성장률에는 최악의 요인으로 작용했다. 건설투자는 올해 2분기 성장률을 0.2%포인트만큼 감소시켰다. 지출 항목 중 최대 감소 요인이다.

이러한 현상은 최근 5분기 내내 계속됐다. 지난해 4분기에는 단일 지출 항목 감소 요인으로 그 폭이 0.6%포인트에 달했다. 올해 성장률 전망치가 1%가 채 되지 않는다는 점을 고려하면 매우 큰 수준이다.

투자가 사라지면서 건설업 자체의 성장률도 살아나지 못하고 있다. 올해 2분기 건설업은 건물·토목건설이 모두 줄어 4.4% 급감했다. 투자와 마찬가지로 건설업은 5분기 연속 내림세다.

캐슬린 오 모건스탠리 이코노미스트는 ‘만성적인 건설 과제’ 보고서에서 “불리한 수급 상황에서 국내 건설 부문의 지속적인 어려움이 예상된다”며 “성장에 발목을 잡은 중요한 요인 중 하나는 국내 건설 부문이고 이 부문의 둔화는 ‘만성적’”이라고 지적했다.

우리 경제의 잠재성장률 자체가 예전 같지 않다는 점도 부담이다. 이창용 한은 총재는 “10년 전만 해도 잠재성장률이 3%였지만 지금은 2%도 채 안 된다”고 말했다. 잠재성장률이 낮아졌다는 건, 아무리 경기 부양책을 써도 반등의 힘이 예전보다 훨씬 약하다는 뜻이다. 인플레이션과 자산 가격 과열 등 부작용 우려에 따른 제약도 크다.

한은 분석에 따르면 2024~2026년 잠재성장률은 약 2% 수준으로 추정된다. 2000년대 초반에는 5% 가까웠던 수치가 반 토막 난 셈이다. 특히 우리나라의 잠재성장률은 최근 30년간(1994~2024년) 6%포인트나 떨어져 다른 나라와 비교해 하락 속도가 너무 빠르다.

한은은 “기업 투자환경 개선이나 혁신기업 육성을 통한 생산성 향상, 출산율 제고, 외국인력 활용 등을 통해 생산가능인구 감소에 적극적으로 대응하면 잠재성장률 하락세를 완화하거나 전환할 수 있다”며 “지속 가능한 성장을 위해 과감한 구조개혁으로 기초체력을 다시 다져야 할 시점”이라고 강조했다.