확 바뀐 수능 D-100 트렌드 수능 D-100일 맞아 한의원 찾는 학부모들 “수능에 도핑테스트가 있는 것도 아니다” 학생끼리는 명문대 ‘굿즈’ 주고받기도 해 ‘서울대 합격 부적’ 지난해만 5000장 판매

[헤럴드경제=김용재·안효정 기자] “100일 맞춰서 주말에 총명주사 맞혀보려고 예약해 놨어요. 하루 종일 10시간 넘게 앉아만 있는데 잠시라도 머리가 맑아지길 바라면서 예약했습니다.”

11월 13일 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 97일 앞으로 다가온 지난 8일 서울 양천구의 한의원에서 만난 재수생 자녀를 둔 학부모 A 씨는 “고3 때 제대로 지원하지 못했다는 생각 때문에 도움 될 수 있는 모든 걸 해주고 싶다”라면서 이렇게 말했다.

수험생 자녀를 응원하는 트렌드가 다양해지고 있다. 수능 기도를 나서거나 통장·적금을 들어주는 것은 기본에 학부모들은 자녀를 위해 ‘뇌에 좋은 영양제’를 놔주는 것이 대세라고 한다. 학생들끼리는 ‘가고 싶은 대학 굿즈(팬 상품을 일컫는 말)’를 선물하는 모습도 포착된다.

“수능 100일 맞춰 총명주사·총명탕…불법도 아니지 않느냐”

이날 목동 한의원가에서 만난 학부모들은 공통적으로 ‘내가 내 돈 주고 자녀에게 모든 해주고 싶다’라고 목소리를 모았다. 고3 자녀를 둔 학부모 B 씨는 “수능이란게 실력도 중요하지만 운도 중요한 것 아니겠느냐”라며 “사전에 조절할 수 있는게 컨디션인데, 돈 많이 들더라도 보약도 지어 먹이고 한약도 먹이고 해야겠다는 생각”이라고 말했다.

재수생 자녀를 둔 학부모 C 씨는 “총명탕·공진단을 100일 맞춰서 100만원어치 샀다, 100일만 고생하면 되는 것 아니냐”라며 “이거 먹고 똑똑해져서 수능 잘 볼 수 있다면 값지다고 생각한다”라며 웃었다.

이어 “수능에 도핑테스트가 있는 것도 아니고 불법도 아니고 내가 벌어 내 돈 주고 먹이겠다는 거 아니겠느냐”라며 “그날 하루가 중요하니까, 모든 게 결정되는 날이니까 올인해야 하는 심정으로 먹이는 것”이라고 덧붙였다.

한의원 관계자는 “수능을 100일 앞둔 시점부터 녹용·총명탕·공진단·총명주사 등을 학부모들이 많이 온다”라며 “지금부터 막판 스퍼트 내려고 찾는 듯하다”라고 설명했다.

‘SKY 굿즈’ 학생 사이 선물로 인기…부적·초콜릿·수첩 온라인으로도 판매

진학을 희망하는 대학교나 이른바 ‘SKY’(서울대·고려대·연세대) 등 명문대학교의 로고가 있는 학용품이나 초콜릿·쿠키·부적 등도 학생들 사이에서 인기 선물이다.

실제로 ‘서울대학교 굿즈판매샵’에는 수능을 앞두고 수능 선물을 구매하기 위한 발걸음이 많은 상황이다. 서울대학교에서 일명 ‘수능 굿즈’로 준비한 상품은 그 외에도 학용품·거울·핫팩·포크·컴퓨터 사인펜 등이 있다.

굿즈판매샵 관계자에 따르면 인기가 가장 많은 제품은 ‘서울대 부적’이다. 서울대 부적에는 ‘잘 찍어서 시험을 잘 보라’는 의미의 도끼와 포크가 그려져 있다. 부적에는 ‘온 우주의 기운을 모아’, ‘합격’ 등의 문구가 쓰여져 있다. 부적의 가격은 1000원이다. 서울대 부적은 갈수록 판매량이 늘었다고 파악됐다. 지난해에는 5000개 물량을 준비했으나 전량 판매되기도 했다고 전해진다.

서울대학교·연세대학교·고려대학교는 굿즈를 ‘온라인’으로도 판매 중이다. 연세대·고려대 온라인 굿즈샵에는 각각의 학교가 로고가 새겨진 포스트잇·필통·수첩·달력·수능 시계 등이 가장 인기 있는 품목으로 꼽힌다.

과외생의 수능 선물을 구매하기 위해 굿즈샵을 이용했다는 20대 D 씨는 “서울대학교를 가고 싶어하는 과외생을 위해 초콜릿 쿠키세트와 부적을 함께 샀다”라며 “선물의 기운으로 좋은 성적을 받아 꼭 서울대를 갔으면 하는 바람”이라고 했다.