1심 금고 7년 6개월→2심 금고 5년 1심은 보행자, 차량 탑승자 피해 구분해 가중처벌 항소심 “동일한 행위 결과가 다를 뿐” 법정최고형 선고

[헤럴드경제=박지영 기자]지난해 7월 서울 시청역 인근에서 9명의 사망자를 낸 시청역 역주행 사고 운전자가 항소심에서 감형됐다. 1심 재판부는 운전자가 사람을 직접 친 경우와 차량을 충격해 탑승자가 다친 경우를 별개의 행위로 판단해 형을 가중했지만, 항소심 재판부는 모든 피해가 ‘가속페달’을 잘못 밟아서 초래된 것으로 보고 형을 선고했다.

서울중앙지방법원 형사항소5-1부(부장 소병진·김용중·김지선)는 8일 교통사고처리특례법 위반(치사·치상) 혐의로 구속기소 된 차모(69)씨에게 금고 7년 6개월을 선고한 1심을 파기하고 금고 5년을 선고했다. 금고는 징역과 같이 교도소에 수용하지만, 노역을 수반하지는 않는다. 업무상 과실에 의한 치사·치상은 5년 이하의 금고 또는 2000만원 이하의 벌금형으로 규정된다.

차씨는 지난해 7월 1일 오후 9시 26분께 시청역 인근 호텔 지하 주차장에서 차를 몰고 빠져나오다가 역주행하며 인도로 돌진했다. 사고로 9명이 숨지고 5명이 다쳤다. 차 씨는 역주행 이후 가속 페달을 반복적으로 밟아 시속 70km에서 105.3km에 이르는 속도로 운전했다. 시청역 인근 차량 제한속도는 시속 50km였다.

차 씨는 사건 직후 ‘차량 급발진’을 주장했으나 법원은 1심과 항소심 모두에서 이를 받아들이지 않았다. 1심을 심리한 서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사와 항소심 재판부 모두 차 씨가 운전자로서 주의 의무를 다하지 않아서 발생한 사고라고 판단했다.

1심과 항소심의 형량이 달라진 이유는 ‘죄수 판단’ 때문이다. 1심을 심리한 이 부장판사는 죄를 여러개로 판단해 가중 처벌했고, 항소심 재판부는 죄를 1개로 보아 가중 처벌하지 않았다.

이 부장판사는 차 씨가 보행자를 직접 들이받아 사망·상해가 발생한 것과 차량을 충격해 안에 있던 탑승자가 다친 것을 별개의 행위로 판단했다. 전자는 교통사고처리법상 업무상 치사, 후자에 업무상 치상 혐의를 적용했다.

별개 행위로 볼 경우 가장 무거운 범죄를 기본으로 형을 정하고, 나머지 범죄는 법정 최고형의 절반까지 가중할 수 있다. 이 부장판사는 업무상 치사를 기준으로 금고 5년을 정하고, 업무상 치상의 법정 최고형(5년)의 절반인 금고 2년 6개월을 더해 총 7년 6개월을 선고했다.

항소심 재판부의 판단은 달랐다. 항소심 재판부는 차 씨가 가속페달 오인→인도 돌진→보행자, 차량 충격에 이르는 과정을 연속된 1개의 행위로 봤다. 항소심 재판부는 “피고인이 가속페달을 제동 페달로 오인해서 밟은 과실이 주된 원인으로 발생했다. 피고인의 차량이 보행자를 사망·상해에 이르게 하고 차량을 연쇄충격해 운전자인 피해자들이 상해를 입은 것은 동일한 행위의 결과가 다르게 나타난 것에 불과하다”고 했다. 이어 “가드레일을 들이받은 시점에서 피해 차량을 충격하기까지 소요된 시간이 약 2.4초에 불과하고 장소적으로도 인접하다”고 덧붙였다.

이에 따라 가장 중한 죄인 교통사고처리법상 업무상 치사죄를 기준으로 형을 선고했다. 항소심 재판부는 “유리한 정상을 고려해도 피고인의 과실로 9명이 사망하고 5명이 상해를 입는 등 돌이킬 수 없는 중대한 결과가 발생했다. 죄책에 상응하는 엄중한 처벌이 필요하다”며 법정 최고형인 금고 5년을 선고했다.