‘시드니대 웰컴 페스트’ 부스 운영 일평균 1만명 방문…현지 MZ 공략

대상의 글로벌 식품 브랜드 ‘오푸드(O’food)’가 호주 시드니대에서 열린 ‘시드니대 웰컴 페스트 2025’에 참여했다고 8일 밝혔다.

4일부터 5일까지 열린 ‘시드니대 웰컴 페스트’는 호주의 대표적인 대학 축제다. 올해는 56개 브랜드와 시드니대 소속 111개 클럽 등 180여개 부스가 차려졌다. 참여 학생은 약 3만5000명에 달했다. 오푸드는 한국 기업 단독으로 ‘오푸드 앳 오위크(O’food at O’Week)’ 부스(사진)를 운영했다. 호주에서 생산한 만두와 볶음밥을 비롯해 컵떡볶이, 김치컵라면 등 간편식 제품을 선보였다. 하루 평균 1만명 이상이 부스를 찾았다.

MZ세대를 겨냥한 마케팅에도 호평이 이어졌다. 제품 판매처를 안내하는 구글맵 연동 지도, 틱톡 기반의 게임형 필터와 챌린지 등이 학생들의 관심을 끌었다. 부스 방문객에겐 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 이벤트와 룰렛 게임 통해 간편식을 증정했다.

최용인 대상 오스트레일리아 대표는 “호주 내 다양한 배경의 MZ세대와 직접 소통하며 오푸드 브랜드의 매력을 전달한 자리”라며 “현지 맞춤형 제품과 콘텐츠를 선보여 맛과 재미를 갖춘 K-푸드 대표주자로 성장하도록 노력하겠다”고 말했다. 전새날 기자