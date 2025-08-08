日 정부, ‘15%+α 관세’ 놓고 美 정부와 재협상 외신들 “美 정부, 日 요구 반영 행정명령 수정할듯 ” 품목관세·무역확장법 232조 심사 결과도 변수 토요타, 2Q 영업익 10.9%↓…관세 타격 본격화

[헤럴드경제=김성우 기자] 미국 행정부가 지난 6일(이하 현지시간) 공개한 관보에서 비롯된 미·일 관세 갈등이 해프닝으로 마무리될 조짐이다.

7일 로이터 통신 등 주요 외신들은 일본 정부가 도널드 트럼프 미국 행정부에 ‘일부 일본산 제품에 중복 부과된 관세를 시정해달라’고 요청한 결과, 미국 측으로부터 ‘대통령 행정명령을 수정하고 이미 부과된 일부 관세를 환급하겠다’는 약속을 받았다고 보도했다.

매체에 따르면 양국 간 무역협상 대표를 맡고 있는 아카자와 료세이 일본 경제재생상은 이날 워싱턴에서 하워드 러트닉 미 상무장관, 스콧 베센트 미 재무장관과 회담을 가졌다.

기존에 합의된 일본산 수입품에 대한 15% 관세 외에 더 높은 기존 관세가 중복 적용되고 있어 수정이 필요하다는 것이 일본 측의 주장이었다.

미국 정부가 발표한 관보 ‘상호관세율 추가수정’(Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates) 문서를 보면 미국은 이번 발표에서 유럽의 경우 ‘세율이 15% 미만인 상품의 경우 세율을 15% 부과, 15% 이상인 상품의 경우 추가 세율은 0%’라고 명시한 반면, 우리나라와 일본 등 다른 국가에 대해서는 특별한 언급을 하지 않았기 때문에 발생했다.

당시 미국은 각국에 부과된 세율 표를 제공하면서 “추가적인 협정이 체결될 때까지 각국은 ‘추가적인 종가세’(additional Ad Valorem duty)의 적용을 받게 된다”고 기재했다. 우리나라와 일본은 15%, 미얀마와 라오스 등 국가는 40%라는 세율이 각각 부과됐다.

당시 일본이 발칵 뒤집힌 이유도 이 때문이었다. 미국과 한·미 FTA(자유무역협정)를 체결한 우리나라는 주요 수출품목 대다수에서 0%의 관세를 적용하고 있지만, 일본의 경우는 품목별로 관세가 적용되고 있었기 때문이다.

일본의 경우 유럽과 같은 대우를 받지 못할 경우 미국에 내놓던 수출품목은 기존 관세율에 15%의 상호관세가 추가로 부과되는 상황에 놓이게 된다. 예를 들면 기존 관세율이 7.5%였던 일본산 직물에는 15%가 더해져 22.5%의 관세율을 적용받게 되고, 기존 26.4%였던 일본산 쇠고기에는 역시 15%가 더해져 41.4%의 관세가 적용되는 식이다.

요미우리신문과 교도통신 등 일본 주요 매체는 “일본 정부가 미국과의 ‘관세 이견’을 해소하지 못할 경우 일부 대미 수출 품목에 40%대의 관세를 물 수도 있다”고 경고하기도 했다. 일본 측은 유럽과 마찬가지로 이번 협상에 따라 최대 15%의 세금이 부과되는 것을 생각했던 것으로 전해졌다.

다만 미국 행정부가 일본 정부와 재합의에 따라 대통령 행정명령을 수정하고 이미 부과된 일부 관세를 환급하겠다는 약속을 지킬 경우 일본산 자동차에 대한 미국의 품목 관세는 다시 한국과 EU와 같은 선상(15%)에 놓이게 된다.

이달 중순께로 예정된 미 행정부의 추가 품목 관세와 무역확장법 232조의 심사 결과에도 업계의 관심이 쏠린다. 무역확장법은 특정 품목 수입이 미국 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 관세 등 적절한 조처를 통해 수입을 제한할 수 있는 법안이다. 미 정부는 반도체뿐 아니라 반도체가 탑재되는 가전, 전자 제품 등이 여기에 해당하는지 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

상호관세를 놓고도 미·일 양측이 이견을 나타낸 상황에서, 자동차 관세 문제도 당장 안심하기에 이를 수 있다는 지적이 나온다.

한편 지난 4월 미국정부의 일방적인 25% 자동차 관세 부과 이후, 일본 완성차업계 역시 막대한 타격을 입은 것으로 나타났다.

일본 토요타는 올해 4∼6월 기준 연결 결산 실적 보고서에서 분기 영업이익이 1조1661억엔(약 10조9억원)으로 작년 동기보다 10.9% 줄었다고 밝혔다. 매출은 12조2532억엔(약 115조원)으로 3.5% 늘었지만 미국의 관세 조치가 영업이익을 4500억엔(약 4조2000억원) 감소시키는 악영향을 미쳤다고 토요타 측은 설명했다.

앞서 실적을 발표한 혼다의 영업이익은 50% 가량 줄었고 마쓰다는 적자 전환하는 등 일본 자동차 업체들의 2분기 실적은 관세 여파로 줄줄이 타격을 입은 바 있다. 토요타의 2025 사업연도(2025년 4월∼2026년 3월) 연간 영업이익 전망치도 3조2000억엔(약 30조원)으로, 종전보다 6000억엔 낮아졌다. 미국 관세 여파가 영업이익을 1조2000억엔(약 11조원)가량 떨어뜨리는 요인으로 작용할 것으로 본 것이다.