영아 1인당 3,000원에 베이비스파 시설 제공

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 지난 5일 서울형 키즈카페인 ‘은천동점’을 개관하고 본격적인 운영을 시작했다고 8일 밝혔다. 은천동점은 서울시 첫 24개월 미만 아동 전용 키즈카페다.

서울형 키즈카페 은천동점은 은천동 소재 생활 SOC복합시설 3층의 유휴공간을 활용하여 252㎡ 규모로 조성됐다. 베이비스파 시설을 갖춘 것이 특징이다.

스파 시설은 앞면이 유리로 되어있어 보호자가 아이들의 움직임을 관찰할 수 있고, 구비된 튜브와 물놀이용품, 바디 타올 등도 자유롭게 이용할 수 있다. 베이비스파 외에도 별도의 플레이 룸이 있어 물놀이 외 놀이 활동도 즐길 수 있다.

서울형 키즈카페 은천동점은 서울시민이면 누구나 이용할 수 있고, 이용 대상은 6개월 이상 24개월 미만 영아와 보호자이다. 매일 9시부터 17시까지 3회차로 나누어 운영되며, 월요일과 법정공휴일은 휴관한다.

회차당 이용 요금은 아동 1인당 3000원(동반 보호자 포함)이다. 우리동네키움포털에서 온라인으로 사전 예약 후 이용할 수 있다.

지난해까지 공동 육아방으로 활용되던 ‘보라매동점’과 ‘난향동점’도 최근 리모델링을 통해 ‘밀가루 놀이’와 ‘도자기 만들기’ 체험이 있는 테마형 키즈카페로 탈바꿈했다. 구는 두 곳 역시 일정 기간의 시범운영을 거쳐 8월 중에 정식 개관할 예정이다.

아울러 구는 성현동에도 특색있는 테마를 선정하고 내년 상반기 개관을 목표로 키즈카페 설계 용역을 진행하고 있다.

박준희 관악구청장은 “서울형 키즈카페는 날씨 등 외부 환경에 구애받지 않고, 아이들의 무한한 상상력과 건강한 정서 발달을 지원하는 공간”이라며, “앞으로도 아이 키우기 좋은 관악구를 만들기 위해 키즈카페를 비롯한 다양한 보육 공간 조성에 최선을 다하겠다”라고 말했다.