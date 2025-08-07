[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨가 구속 기로에 섰다. 도이치모터스 주가조작, 명태균 공천개입, 건진법사 청탁 등 16개 혐의로 김 씨를 수사 중인 특검팀이 신병 확보에 나섰다. 김 씨가 구속될 경우 사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 기록을 쓰게 된다. 윤 전 대통령은 지난달 10일 재구속됐다.

7일 서울중앙지방법원 정재욱 영장전담 부장판사는 오는 12일 오전 10시 10분께 김 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다고 밝혔다. 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 등 혐의를 받는다. 김 씨의 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등을 수사하는 김건희특검팀(특별검사 민중기)는 이날 오후 1시 21분께 김 씨에 대한 구속영장을 청구했다.

김건희특검팀은 지난 6일 김 씨를 소환해 약 11시간 동안 조사했다. 김 씨는 같은 날 오전 10시 11분께 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 위치한 특검팀 사무실에 출석했고, 도착 후 10시간 45분 만인 오후 8시 56분께 나왔다.

김건희특검팀은 소환 조사에서 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 순서로 김 여사를 조사한 것으로 알려졌다. 김 여사는 대부분 혐의를 부인하거나 몰랐다고 답했다고 한다. 추가 소환 조사 실익이 없다고 판단해 곧바로 신병 확보 절차에 돌입한 것으로 해석된다.

김 씨 영장 발부 여부는 이르면 12일 저녁께, 늦으면 13일 새벽께 결론이 나올 것으로 보인다. 정 부장판사는 지난달 30일 김 씨의 건진법사 청탁 의혹과 관련해 통일교 전 본부장 윤 모씨에게 구속영장을 발부한 바 있다. 또 지난 1일에는 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 구속영장도 발부했다.

김 씨에 대한 구속영장이 발부되면 사상 최초로 전직 대통령 부부 모두가 구속되는 불명예를 안게 된다. 윤 전 대통령은 지난 1월 17일 현직 대통령 신분으로 구속됐다가 3월 구속 취소로 풀려났고, 이후 내란특검팀이 출범하면서 지난달 10일 특수공무집행방해 등 혐의로 재구속됐다. 윤 전 대통령은 재구속 된 이후 특검 소환 조사, 재판 등에 일절 응하지 않고 있다. 김건희특검팀이 지난 1일과 이날 윤 전 대통령 수사를 위해 2차례 체포영장 집행을 시도했으나 완강히 반발해 불발됐다.