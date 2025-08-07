지난 6일 금융범죄수사대 배당 보좌관 명의로 주식 거래 의혹

[헤럴드경제=이영기 기자] 보좌관 명의로 주식을 거래했다는 의혹을 받는 이춘석 의원에 대한 수사가 본격화하고 있다. 경찰은 변호사와 회계사 등 전문 수사 인력 25명으로 수사팀을 꾸렸다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 7일 “안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 변호사와 회계사 등 법률·자금추적 전문인력을 포함한 총 25명의 전담수사팀을 편성했다”고 밝혔다.

앞서 서울경찰청은 지난 6일 이 의원에 대한 자본시장법위반 등 혐의에 대한 고발건을 금융범죄수사대에 배당했다.

이 의원은 보좌관 명의의 차명으로 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다. 지난 4일 오후 이 의원이 국회 본회의장에서 휴대전화로 주식 거래 내역을 확인하는 모습이 포착됐다. 당시 이 의원이 보던 휴대전화 화면의 계좌주가 이 의원의 보좌진으로 알려지며 차명 거래 의혹이 제기됐다.

이후 영등포경찰서와 서울경찰청에 이 의원의 차명거래 의혹을 수사해 달라는 고발이 이어졌다. 개별 고발건을 한데 묶어서 광수단이 병합수사를 하게 된다.

이 의원은 의혹을 전면 부인했다. 그는 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “타인 명의로 주식 계좌를 개설해서 차명 거래한 사실은 결코 없다”며 주식 차명 거래 의혹 자체를 부인했다．

다만 그는 “신임 당 지도부와 당에 더 이상 부담을 드릴 수는 없다고 판단해 민주당을 탈당하고 (국회) 법제사법위원장 사임서도 제출했다”며 “제기된 의혹들에 대한 수사에 성실히 임하고 반성하고 성찰하는 시간을 갖겠다”고 덧붙였다.