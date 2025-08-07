[헤럴드경제=김유진 기자] 정부가 사직한 전공의가 이전에 근무하던 병원으로 같은 과목·연차로 복귀하는 경우, 수련병원의 자율 결정에 따라 초과 정원을 인정하기로 했다. 전문의 시험 추가 시행은 대한전공의협의회(대전협)가 공식 요구하지 않음에 따라 논의에서 제외됐다.

보건복지부는 7일 오전 서울 중구 달개비에서 열린 제3차 수련협의체 회의에서 이 같은 내용에 합의했다고 밝혔다. 회의에는 김국일 보건의료정책관을 비롯해 유희철 수련환경평가위원장, 김원섭 대한수련병원협의회장, 한성존 대전협 비상대책위원장, 이진우 대한의학회 회장 등이 참석했다.

복지부는 하반기 전공의 모집(8월 11일~말일)을 앞두고, 전공의 모집과 복귀 기준을 정리했다. 우선 병원·과목·연차별로 결원이 있는 범위 내에서 전공의 모집을 진행하되, 사직자가 기존 병원으로 복귀할 경우 초과 정원이 발생해도 수련병원 자율 판단에 따라 복지부 장관 승인을 거쳐 허용하기로 했다.

또한 복귀 후 입영 예정인 전공의에 대해서는 수련을 마친 뒤 입영할 수 있도록 관계 부처와 협의할 방침이다. 복귀 규모에 따라 수련 중 입영이 불가피한 경우도 생길 수 있는데, 이 경우 사후 정원 인정도 검토하기로 했다.

이미 입영한 전공의의 복귀 문제는 아직 확정되지 않았다. 대전협은 ‘하반기 모집 지원 자격 부여’와 ‘군 휴직처럼 처리’하는 안을 제안했지만, 복지부는 기존 특례와의 형평성 문제 등을 이유로 추가 논의가 필요하다고 밝혔다.

전문의 시험 추가 시행은 대전협에서 별도로 요구하지 않아 이번 회의에서는 논의되지 않았다. 김국일 정책관은 “전공의들과 사실상 처음 공식 논의를 시작한 자리인 만큼, 앞으로 하나씩 조율해나갈 수 있을 것”이라고 말했다.

한편, 대전협은 정부에 ▲ 필수의료 정책 패키지 재검토를 위한 전문가 협의체 구성 ▲ 수련 연속성 보장 ▲ 의료사고 법적 부담 완화를 위한 논의 기구 설치 등 3가지 요구안을 전달한 바 있다.

복지부는 필수의료 재검토 논의는 의정 간 조율을 넘는 사안으로, 다양한 계층이 참여하는 혁신위원회를 통해 진행할 예정이라고 밝혔다. 의료사고 관련 부담 완화와 수가 정상화 방안 등은 지속적으로 추진할 계획이다. 정부는 향후 격주로 수련협의체 회의를 이어갈 계획이다.