트럼프 반도체 100% 관세 부과 발표 한국, 대미 반도체 수출액 106억달러 최혜국 대우 보장받았지만 셈법 복잡 글로벌 공급망 흔들리면 한국도 타격 “관세 현실화 지켜봐야 한다” 입장도 “반도체 투자 위한 협상카드 가능성도” 삼성전자·SK하이닉스 대미 투자 속도

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝히면서 우리나라 반도체 기업들에 비상이 걸렸다. 한국은 최근 미국과의 관세 협상에서 반도체 부문에 최혜국 대우 보장을 약속 받았지만, 이같은 관세율이 우리나라에도 동일하게 적용될 경우 가격 경쟁력에 치명타를 입게 된다.

결국 트럼프 대통령이 현지 투자를 늘리기 위한 협상용 발언이라는 분석도 나오는데 결국 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들은 불확실성을 최소화하기 위해 미국 내 투자 확대 및 생산 설비 확대에 속도를 낼 수 밖에 없을 거라는 관측이다.

트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 열린 애플의 대미 시설투자 계획 발표 행사에서 “우리는 반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “미국으로 들어오는 모든 집적회로(chips)와 반도체(semiconductors)”가 부과 대상이라고 덧붙였다.

이는 미국과 패권 경쟁을 벌이고 있는 중국뿐만 아니라 한국, 대만이 생산 중인 반도체에도 고관세가 부과된다는 의미다. 다만 트럼프 대통령은 구체적인 부과 시기에 대해서는 별도로 언급하지 않았다.

반도체에 100% 관세가 부과될 시 국내 반도체 기업들의 셈법은 더욱 복잡해질 전망이다. 한국무역협회에 따르면 지난해 한국의 대미 반도체 수출액은 106억달러(14조7000억원)이다. 대미 수출 품목 중 자동차(347억달러), 일반기계(151억달러)에 이어 3번째로 규모가 크다.

국가별 반도체 수출 비중을 살펴봤을 때 미국 비중은 7.5%이다. 중국(32.8%)과 홍콩(18.4%), 대만(15.2%), 베트남(12.7%)보다는 낮지만 조립·가공 등의 이유로 다른 국가를 거쳐 미국에 수출되는 경우도 적지 않다.

100% 관세 소식이 전해지면서 국내 반도체 기업들은 당황한 기색이 역력하다. 무관세 체제가 유지되긴 어려울 거라는 예상은 했지만 주요국 관세인 15% 전후 수준이라고 생각했지 100%까지는 고려하지 않은 상황이기 때문이다.

한편, 최종 관세 협상을 통해 삼성전자, SK하이닉스 한국 공장에서 생산되는 제품이 최혜국 대우를 받더라도 다른 국가가 높은 관세를 받을 시 실효성이 떨어질 수 있다는 지적도 나오고 있다. 반도체 공급망이 전 세계적으로 형성돼 있기 때문이다. 반도체 제조가 한국과 대만에서 이뤄진다면 설계는 미국, 후공정은 중국과 동남아시아에서 중점적으로 이뤄지고 있다. 우리나라가 적은 세율을 적용받더라도 다른 국가에서 높은 관세가 매겨질 시 실질적인 혜택이 줄어들 수 있다.

일각에서는 트럼프 대통령 발언이 현실화될 지 지켜봐야한다는 입장이다. 미국 반도체 소비 기업들은 반도체 대부분을 수입에 의존하고 있다. 미국 메모리 반도체 기업인 마이크론마저 해외 공장에서 제품을 생산하고 있다. 관세 부과가 이뤄질 시 미국 기업들이 받을 타격도 커진다. 실제로 100% 적용시 현지 공급가격이나 최종 소비자 가격도 상승이 불가피해 미국 고객사들도 피해를 입을 수 밖에 없다.

반도체 전문가인 김양팽 산업연구원 전문연구원은 “반도체 100% 관세가 또 다른 협상카드로 사용될 지 아니면 선언적 발표인지 시간을 두고 살펴볼 필요가 있다”고 분석했다.

실제 트럼프 대통령은 이날 “만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 관세가 부과되지 않을 것”이라고 발표했다. 이같은 발언은 트럼프 대통령이 미국 내 반도체 투자를 유치하기 위해 관세를 협상카드로 사용한 것으로 해석될 수 있다.

현재 미국에 반도체 공장을 운영하고 있는 한국 기업은 삼성전자다. 삼성전자의 텍사스 오스틴 공장은 시스템 반도체를 주력으로 생산하고 있다. 향후에는 테슬라 자율주행칩, 애플 차세대 칩 등을 생산할 예정이다. 애플은 이날 발표에서 “삼성과 오스틴 공장에서 새로운 혁신 기술을 도입해 칩을 제조할 계획”이라고 밝힌 바 있다.

삼성전자는 미국 관세 영향을 최소화하기 위해 테일러시에 구축하고 있는 제2파운드리 공장 건설에 속도를 낼 것으로 예상된다. SK하이닉스는 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 38억7000만달러(5조4000억원)를 투자해 HBM(고대역폭메모리) 최첨단패키징 라인을 구축하고 있다. 준공 예상 시기는 2027년이다. 한영대 기자