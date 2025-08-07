2단계 사업 완료 시 총 935만㎡ 저류 용량 확보 100년 빈도의 강우(시간당 약 100.4㎜) 대비

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역청은 송도 워터프런트 사업 추진을 통해 국지성 호우 등 기후위기 대응 역량 강화에 나선다.

송도 워터프런트 2단계 사업이 완료되면 기후변화에 따른 수재해로부터 벗어나기 위해서다.

인천경제청은 송도국제도시에 ‘ㅁ’자형 물길을 내는 워터프런트 사업을 추진하고 있다.

이 사업의 목적 중 하나는 재난을 예방하는 ‘방재’다. 송도국제도시 한복판의 동서남북 방향에 물길을 뚫어 유수지의 빗물 저장능력을 확보하고 수질을 개선하는 게 주요 목적이다.

워터프런트는 100년 빈도의 강우(시간당 약 100.4㎜)와 조위 상승에 대비한 도시 방재시설이다.

워터프런트 1-1단계는 1·3공구와 6·8공구 유수지 및 남측바다를 연결하는 수로와 수문 설치로 2022년 완료됐다.

현재 6공구 유수지~아암유수지~북측수로연결 및 북1수문 설치를 위한 1-2단계 공사와 11공구 내 수로 조성의 1-3단계 공사가 진행 중이다.

또 남측수로 조성과 남1·2수문 설치를 위한 2단계 사업의 기본설계가 실시되고 있다.

인천경제청은 워터프런트 2단계 사업 완료 시 기후변화 시대의 모범 방재 사례로 주목받을 것으로 기대하고 있다.

현재 송도국제도시(27.66㎢)의 저류용량은 550만㎥ 수준이다. 그러나 향후 송도국제도시가 개발 완료되면 유역면적(41.95㎢) 증가로 집중호우가 발생하면 유량이 바다로 흘러나가지 못하게 되고 대규모의 침수피해를 야기할 수 있다.

인천경제청은 워터프런트 2단계 사업 추진을 통해 935만㎥의 저류용량을 확보해 강수를 저류하고 바닷물의 유입을 조절해 침수피해를 방지할 계획이다.

지난 7월 16일부터 20일까지 닷새간 인천에 약 241.9㎜의 집중호우가 수문다. 그러나 송도국제도시는 침수피해 신고가 단 한 건도 없었다.

인천경제청은 유수지와 남측바다를 연결하는 수로의 조위를 차단하면서 필요시 수문을 열고 닫아 빗물을 방류하고 해수의 유입을 조절해 방재 효과를 거뒀다.

워터프런트 사업을 통해 집중호우로 인한 유량을 담아낼 수 있는 물그릇을 확보했기 때문이다.

현재 물그릇의 저류용량은 워터프런트 관리수위 EL(평균 해수면 기준) 1.0m로부터 계획홍수위 EL(+)3.5m로 약 550만㎥이며 유수지 용량(북측수로, 6·8공구, 4공구, 5공구)이 대상이다.

향후 워터프런트 2단계 완료 후에는 유수지 및 수로 내 저류시킬 수 있는 물의 양은 관리수위(EL.1.0m)부터 계획홍수위(EL.3.1m)까지 약 935만㎥으로 물그릇 양이 증대된다.

이는 2단계 완료시 남측수로 남1·2수문을 계획해 관리하였을 경우 가능한 수치다.