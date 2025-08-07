글로벌 생태계 구축 협력 계속…환경 규제 대응

[헤럴드경제=박혜원 기자] SKC의 생분해 소재사업 투자사 SK리비오가 국제금융기구로부터 생분해성플라스틱소재(PBAT) 공장 구축에 대한 4000만달러(약 550억원) 규모의 투자를 유치했다고 7일 밝혔다.

SKC는 세계은행그룹 소속 세계 최대 개발도상국 민간투자 국제금융기구인 국제금융공사(IFC)와 전략적 투자 계획을 체결했다. 이번 투자금은 올해 3분기 완공 예정인 연간 7만톤(t) 규모의 고강도 PBAT 베트남 생산시설 건립 및 운영에 사용된다.

양사는 앞으로도 글로벌 친환경 생태계 확산을 위한 협력 체계를 구축하기로 했다. IFC는 SK리비오의 베트남 공장 준공 이후 환경·사회관리체계 구축과 관련해 국제 기준 실행계획을 함께 점검할 계획이다. 글로벌 규제에 대응하기 위한 협력도 이어간다.

SK리비오 관계자는 “이번 IFC 투자는 SK리비오의 독자 기술 및 성장성에 대한 글로벌 인정이자 SKC의 지속가능한 비즈니스 전략이 국제사회와 연결되는 출발점”이라며 “SK리비오는 앞으로도 기술, 생산, 파트너십 전반에서 친환경 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

IFC 관계자는 “SKC의 지속가능소재 분야 확장을 지원하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “생분해소재가 플라스틱 폐기물 저감에 핵심적인 역할을 하고 있는 만큼 이번 투자를 통해 지속가능 소재 산업의 발전과 글로벌 공급망 다변화, 지속가능한 농업 인프라 개선을 넘어 베트남 내 일자리 창출에도 기여할 수 있길 기대한다”고 말했다.