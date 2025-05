다음 달 1일부터 새로운 사명 적용 10년내 세계 ‘톱10’ AI 전환기업 도약 “2027년까지 생산성 30% 이상 향상”

SK㈜ C&C가 27년 만에 사명을 ‘SK㈜ AX’로 변경한다. 인공지능(AI)을 기반으로 고객 혁신을 주도, 향후 10년 내 글로벌 ‘톱10’ AX(AI 전환) 기업으로 도약한다는 목표다.

SK AX는 다음달 1일부터 새로운 사명을 적용한다고 13일 밝혔다. 사명에는 AI 전환을 통해 고객의 비즈니스 혁신을 주도하는 기업으로 거듭나겠다는 의지를 담았다고 SK AX는 설명했다. ▶관련기사 12면

구체적으로 ▷AI for Future(미래) ▷AI for Innovation(혁신) ▷AI for Expansion(확장) ▷AI for X(무한한 가능성)의 의미를 바탕으로, AI를 통해 고객 가치를 실현하는 기업 정체성을 표현했다.

SK AX는 향후 10년 내 세계 10위권 내에 드는 ‘AX 서비스 컴퍼니’로 도약한다는 목표도 밝혔다. 특히 이번 사명 변경을 계기로 업무 방식과 조직·시스템 전반을 AI 중심으로 전면 재설계하고 전사적으로 ‘AI 디폴트 컴퍼니’ 체계를 구축한다. SK AX는 전사 업무 체계 전반에 AI 기술을 적용해 2027년까지 전사 생산성을 30% 이상 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

또 그룹 내 AI 기술·데이터·플랫폼 역량을 하나로 결집해 다양한 산업별 AI혁신을 보여줄 ‘그랜드 유스 케이스’를 기획하고 실행한다. 대표 사례인 ‘AI 명장(Master)’은 숙련 작업자들이 가진 암묵지를 AI가 학습하고 스스로 보완하는 구조로다. 숙련된 기술들을 디지털 자산으로 만들고 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 끌어올리는 AI 혁신 사례로 주목받고 있다.

SK AX는 SK텔레콤과 협력해 반복 업무에 AI를 적용하는 ‘에이닷 비즈(A.Biz)’을 중심으로 업무 혁신을 확산하고 있다. 법무, 세무, PR 등 전문 영역을 지원하는 ‘에이닷 비즈 프로(A.Biz Pro)’는 SK그룹 주요 계열사 도입을 목표로 개발 진행 중이며, 이후 외부 시장까지 확산시켜 나갈 계획이다.

AI 전환을 뒷받침할 인프라 역량도 함께 강화한다. SKT, SK브로드밴드 등과 협력해 고성능 그래픽처리장치(GPU) 자원을 기반으로 한 차세대 AI 데이터센터(AIDC) 구축을 지원한다.

SK AX는 국내 산업 현장에서 검증된 AI 전환 모델을 통해 글로벌 시장 진출도 확대해 나갈 계획이다. 유럽과 북미 지역 주요 제조 기업들을 대상으로 현장 맞춤형 설루션을 제공하고 현지 파트너사들과 협력을 통해 산업 AI의 확장성과 실효성을 높여갈 예정이다.

윤풍영 SK AX 사장은 “이번 사명 변경은 SK AX 스스로가 국내 최고의 AI 혁신 기업으로 재탄생 하겠다는 선언”이라며 “비즈니스 경쟁력 확보를 지원하는 AI 혁신 서비스 제공 기업으로 도약하겠다는 목표를 명확히 제시한 것”이라고 말했다. 박세정 기자