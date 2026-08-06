[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]시석중 경기신보 이사장은 “지금 우리에게는 일방적으로 듣는 워크숍을 넘어, 현장의 경험을 바탕으로 함께 고민하고 함께 답을 만들어가는 과정이 필요하다”고 밝혔다. 이어 “경기신보는 경기도의정책 파트너로서 이번 워크숍에서 제시된 의견을 하반기 실행 과제로 구체화하고, ‘공정·혁신·포용 120대 정책과제’와 4S 전략을 긴밀히 연계해 도민과 기업이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다”고 말했다.

재단은 6일 남양주 정약용도서관에서 시석중 이사장을 비롯한 임원, 본부장, 본점 부서장, 센터장 및 지점장 등 약 50명이 참석한 가운데 ‘2026년 제3차 경영전략 워크숍’을 개최했다

워크숍은 경기신보가 지난 달 27일 본점 일부 부서를 남양주시로 이전한 이후 남양주에서 처음 개최한 경영전략 워크숍이다. 경기신보는 창립 30주년과 남양주 본점 시대를 맞아 새로운 도약의 기반을 마련하고 경기북부와의 연계를 확대한다.

추미애 경기지사가 민선 9기 핵심 가치로 제시한 ‘공정·혁신·포용’의 도정 방향을 재단 경영과 주요 사업에 충실히 반영하고자 이번 자리를 마련했다.

경기신보는 이날 ‘민선 9기 정책 방향을 반영한 4S 전략 가속화로 민생을 든든하게, 기업을 당당하게’를 슬로건으로 내걸었다. 참석자들은 경기도의 ‘공정·혁신·포용 120대 정책과제’ 가운데 재단의 역할과 밀접한 과제를 4S 전략과 연계했다.

경기신보의 4S 전략은 ▷도내 기업의 매출 회복과 경영 정상화를 위한 포용적 금융을 추진하는 ‘민생회복 Support’ ▷AX 기반 맞춤형 보증과 컨설팅으로 기업의 경쟁력과 질적 성장을 지원하는 ‘미래성장 Scale-up’ ▷지역사회와의 소통·협력으로 경기도 경제협력 허브를 구축하는 ‘열린경영 Synergy’ ▷데이터 기반 리스크관리와 조직 역량 강화를 추진하는 ‘내부혁신 Smart’의 네 가지 방향으로 구성된다.

행사는 시석중 이사장의 모두발언과 박종훈 경제학 박사의 ‘세계 경제 지각변동, 어떻게 생존할 것인가’를 주제로 한 초청 특강에 이어 ▷4S 전략과제 성과 분석 및 하반기 핵심 추진 계획 공유 ▷경영 목표 상반기 추진성과 점검 ▷주제별 그룹 토의와 발표 ▷팀빌딩 프로그램 ▷임원 총평 순으로 진행됐다.

특히 ‘함께 고민하고 함께 만드는 재단의 미래’를 주제로 진행된 그룹 토의에서는 하나의 주제를 두 개 조가 각각 다루는 그룹 경쟁 방식을 도입했다. 참석자들은 본점과 영업점에서 축적한 경험을 공유하며 재단의 주요 현안을 다각도로 살펴보고 개선 방향을 모색했다.