모든 홀에 얼음주머니·포도당 비치

[헤럴드경제=조용직 기자] 폭염 한가운데 열리고 있는 제13회 제주삼다수 마스터스에서 선수와 갤러리를 보호하기 위해 철저한 대응에 나선다.

KLPGA는 대회 스폰서인 제주개발공사와 함께 ‘프로골프 안전매뉴얼’과 ‘폭염 대응 매뉴얼’을 대회 관계자에게 사전 전달하고, 대회별 안전관리 책임자 지정과 비상연락망 구축 등 온열질환 발생에 대비한 대응 체계를 운영하고 있다고 6일 밝혔다.

본 대회가 열리는 제주 지역은 현재 예보 기준 최고기온이 약 33도 수준으로, 서울 등 내륙 지역보다 4~5도 낮은 비교적 양호한 기상 여건이 예상되고 있다. 다만 최근 폭염 등 기상이변이 잇따르고 있는 만큼 KLPGA와 제주개발공사는 마음을 놓지 않고 있다.

우선 선수들의 온열질환 예방을 위해 코스 전 홀에 아이스박스를 배치해 얼음물과 얼음을 상시 제공한다. 또한 선수들에게 얼음주머니와 포도당을 배부하는 등 경기 중 체력 저하와 온열질환을 예방하기 위한 지원도 병행한다.

갤러리를 위한 폭염 대응 시설도 코스 곳곳에 마련했다. 코스 내 3곳에 몽골텐트 형태의 갤러리 대피소를 운영하고, 스타트광장과 1번·10번 티, 갤러리 대피소 등 주요 동선 곳곳에서 얼음물을 제공한다. 플라자에는 의무실과 냉풍기를 운영하며 포도당도 비치한다.

또한 갤러리 이동이 많은 1번 티 진입로와 10번 티, 광장에는 자동 물안개 분사기를 설치해 체감온도를 낮출 수 있도록 했다. 응급상황에 신속하게 대응할 수 있도록 의료요원은 총 6명을 2개 조로 편성해 선수 전담과 갤러리 전담으로 구분 운영한다.

이와 함께 KLPGA는 폭염 경보 발령 시 선수들에게 기상 상황과 행동요령을 실시간 문자로 안내하고, 접수처 LED 화면과 코스 내 스코어 전광판 등을 활용해 온열질환 예방 안전수칙을 지속적으로 알리는 등 사전 예방 활동도 이어간다.

KLPGA는 “선수는 물론 현장을 찾는 갤러리와 대회 관계자 모두의 안전을 최우선으로 두고, 사전 예방부터 현장 모니터링, 응급상황 대응까지 단계별 안전관리 체계를 면밀히 운영해 안전한 대회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.