부산 돌려차기 피해자 “토론이 중요한데 묻히는 게 싫다”

한동훈 무소속 의원이 지난 4일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 긴급간담회에서 부산 돌려차기 피해자 김진주씨(가명)를 초청해 발언을 하고 있다. 이상섭 기자
한동훈 무소속 의원이 지난 4일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 긴급간담회에서 부산 돌려차기 피해자 김진주씨(가명)를 초청해 발언을 하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=양대근·이우중 기자] 서범수 국민의힘 의원이 국회 토론회 시작 전에 나왔던 자신의 부적절한 발언에 대해 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자 김진주씨(가명)에게 사과했고, 김씨는 서 의원의 사과를 수용했다.

5일 정치권에 따르면 김씨는 이날 오전 서 의원에게 직접 연락해 “토론회 전이라 그러실 수 있다고 생각한다”면서 “정말 괜찮다”고 서 의원의 사과를 받아들이겠다고 밝혔다.

서 의원은 전날 국회에서 열린 보완수사권 폐지 관련 간담회에서 같은당 진종오 의원에게 “돌려차기 한 번 하죠”라고 발언했고, 진 의원은 이에 “저는 발보다 손을 잘 쓴다”고 답하면서 논란이 된 바 있다.

논란이 일자 서 의원은 자신의 페이스북에 “제가 실언을 했다. 어떤 변명도 하지 않겠다. 전적으로 제 잘못”이라고 사과문을 올렸다. 진 의원도 입장문을 통해 “부적절한 발언으로 상처받으신 피해자님과 참석자 여러분, 국민께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

논란이 된 두 의원이 여러 차례에 걸쳐 사과의 뜻을 전하자 김씨가 이를 수용한 것으로 풀이된다. 김씨는 이와 관련 “보완수사권 폐지와 관련한 토론이 중요한데 (다른 논란으로) 묻히는 게 더 싫다”면서 “토론회 내용을 국민들이 알 수 있도록 힘써달라”고 당부한 것으로 전해졌다.


raining@heraldcorp.com