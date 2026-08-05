부산 돌려차기 피해자 “토론이 중요한데 묻히는 게 싫다”

[헤럴드경제=양대근·이우중 기자] 서범수 국민의힘 의원이 국회 토론회 시작 전에 나왔던 자신의 부적절한 발언에 대해 ‘부산 돌려차기 사건’ 피해자 김진주씨(가명)에게 사과했고, 김씨는 서 의원의 사과를 수용했다.

5일 정치권에 따르면 김씨는 이날 오전 서 의원에게 직접 연락해 “토론회 전이라 그러실 수 있다고 생각한다”면서 “정말 괜찮다”고 서 의원의 사과를 받아들이겠다고 밝혔다.

서 의원은 전날 국회에서 열린 보완수사권 폐지 관련 간담회에서 같은당 진종오 의원에게 “돌려차기 한 번 하죠”라고 발언했고, 진 의원은 이에 “저는 발보다 손을 잘 쓴다”고 답하면서 논란이 된 바 있다.

논란이 일자 서 의원은 자신의 페이스북에 “제가 실언을 했다. 어떤 변명도 하지 않겠다. 전적으로 제 잘못”이라고 사과문을 올렸다. 진 의원도 입장문을 통해 “부적절한 발언으로 상처받으신 피해자님과 참석자 여러분, 국민께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

논란이 된 두 의원이 여러 차례에 걸쳐 사과의 뜻을 전하자 김씨가 이를 수용한 것으로 풀이된다. 김씨는 이와 관련 “보완수사권 폐지와 관련한 토론이 중요한데 (다른 논란으로) 묻히는 게 더 싫다”면서 “토론회 내용을 국민들이 알 수 있도록 힘써달라”고 당부한 것으로 전해졌다.