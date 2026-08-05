양산 42.5도 vs 이세사키 41.8도 기상관측 122년 만에 첫 42도 돌파 기온상승 속도, 한국이 20% 더 빨라 ‘일본 여름 더 덥다’ 데이터·통념 깨져 국내 7월 열대야 9.7일 역대 최고치

올여름 기록적인 폭염이 전국을 덮친 가운데, 한국의 역대 최고기온이 사상 처음으로 일본 기록을 웃돈 것으로 나타났다.

올여름 경남 양산에서 관측된 42.5도는 일본 최고기록인 41.8도보다 0.7도 높은 수치로, 지난 100년간 유지됐던 한일 간 ‘더위 격차’를 뒤집었다.

장기적으로도 한국의 기온 상승 속도가 일본보다 빠르게 나타나면서 한반도가 새로운 폭염의 극한으로 향하고 있다는 분석이 나온다.

5일 기상청에 따르면 지난 2일 경남 양산의 낮 최고기온은 42.5도까지 상승했다. 이는 1904년 국내 근대 기상관측이 시작된 이후 122년 만에 처음 나타난 42도대 기온이다. 이전 기록은 2018년 8월 강원 홍천에서 기록된 41도였다.

이는 한반도에서만 이례적인 현상이 아니었다. 일본 기상청에 따르면 일본에서 관측된 가장 높은 기온은 지난해 8월 5일 군마현 이세사키시에서 기록된 41.8도에 해당한다. 지난 2일을 기점으로 한국에서 기록된 최고기온이 일본에 비해 0.7도가량 높아진 것.

한국보다 일본의 여름이 더 덥다는 것은 오랫동안 통념에 가까웠다. 실제 데이터도 이를 증명한다. 비교할 수 있는 약 100년의 관측 기록에서 한국의 역대 최고기온이 일본을 앞선 것은 이번이 처음이다. 한일 기상청 공식 자료를 종합하면 일본은 1927년 7월22일 에히메현 우와지마에서 40.2도의 최고기온을 기록하며 먼저 40도 선을 넘어섰다. 한국은 일본보다 15년 늦은 1942년 대구에서 처음 40도에 도달했다.

이후 일본은 1933년 야마가타에서 40.8도를 기록해 격차를 벌렸다. 2013년에는 고치현 에카와사키에서 41도가 관측돼 먼저 41도 선을 넘어섰다. 한국도 2018년 강원 홍천에서 41도를 기록했지만, 같은해 일본 구마가야에서 41.1도 기록이 나왔다.

지난해에는 일본 군마현 이세사키의 최고기온이 41.8도까지 오르며 양국 기록의 차이가 다시 0.8도로 벌어졌다. 그러나 올해 경남 양산에서 42.5도가 관측되면서 약 100년간 이어져 온 흐름이 단숨에 뒤집혔다.

우연히 나타난 결과라고 보기는 힘들다. 한국의 극단적인 기온 상승 추세는 일본을 추월하기 시작했다.

기상청이 지난해 발표한 ‘우리나라 113년 기후변화 분석 보고서’에 따르면 1910년대에 12도였던 연 평균기온은 2010년대에 13.9도, 2020년대에는 14.8도까지 치솟았다. 1912년부터 2024년까지 10년당 0.21도씩 상승했다.

반면 일본 문부과학성·기상청에 따르면 일본의 연 평균기온은 1898년부터 2024년까지 100년당 1.4도 상승한 것으로 나타났다. 숫자를 단순히 비교하면, 한국의 기온 상승 속도가 약 1.5 배가량 빨랐다는 얘기다.

동일한 자료처리 방식을 적용한 연구에서도 차이는 발생했다. 미국 기후연구기관 버클리어스가 공개한 국가별 기온자료에 따르면 1960년 이후 한국의 기온 상승률은 100년당 2.00±0.2도, 일본은 1.66±0.23도로 집계돼, 한국이 약 20%가량 빠른 것으로 나타났다.

심지어 최근 들어 ‘가속도’가 붙고 있다. 기상청과 환경부가 2025년 9월 발표한 ‘한국 기후위기 평가보고서 2025’에서는 1912~2017년 한국의 기온 상승률이 10년당 0.18도였지만, 분석 기간을 2024년까지 늘리자 0.21도로 높아졌다고 설명했다.

올해 남은 여름 또한 심상치 않다. 기상청은 5일 발표한 ‘2026년 7월 기후 특성’ 분석에서 지난달 전국 평균기온은 26.8도로 평년(24.6도)보다 2.2도 높았다고 밝혔다. 이는 전국적인 기상관측망이 확충된 1973년 이후 54년 가운데 세 번째로 높은 기록이다.

특히 밤더위가 심했다. 지난달 전국 열대야 일수는 9.7일로 평년(2.8일)의 3.5배에 달하며 역대 최고치를 갈아치웠다. 기존 최다 기록이었던 2024년(8.8일)보다도 많았다. 기상청은 북태평양고기압과 티베트고기압이 잇따라 우리나라에 영향을 미친 것이 장기간 폭염의 주된 원인이라고 분석했다.

이미선 기상청장은 “최근 기후변동성이 커지고 폭염, 호우, 가뭄 등 여러 극한 현상이 동시에 나타나고 있다”며 “이상기후를 면밀히 분석해 국민 안전과 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 올해 남은 여름, 혹은 내년 중 최고기온 기록을 다시 쓸 가능성도 제기되고 있다. 전 세계적 기온 상승을 유발하는 ‘슈퍼 엘니뇨’ 현상이 확인되며, 내년 중 극단적인 기상을 초래할 것이라는 분석이 나오고 있기 때문이다.

올해가 남은 여름 가운데 가장 시원한 여름일 것이라는 말이 더 이상 과장이 아닌 셈이다. 버클리어스 연구과학자 제이크 하우스파더는 2027년을 두고 “진정으로 우려스러운 해가 될 조짐을 보이고 있으며, 상당한 차이로 관측 사상 가장 더운 해가 될 가능성이 크다”고 전망했다. 김광우·전새날 기자