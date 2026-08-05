교통복지는 해마다 촘촘해지고 있다. 청년을 위한 지원이 새로 생기고, 어르신을 위한 혜택이 더욱 확장된다. 지역마다 교통 여건이 다른 만큼 새로운 지원 사업도 지속적으로 나온다. 국민의 이동권을 넓히기 위한 변화라는 점에서 참으로 반가운 일이다.

그런데 정책이 늘어날수록 현장에서는 다른 풍경도 함께 나타났다. 혜택을 받기 위해 무언가를 신청해야 하고, 어떤 혜택을 받을 수 있는지 확인해야 하며, 지역이 바뀌면 이용 방법도 새로 익혀야 했다. 정책과 혜택은 늘어났지만, 국민이 감당해야 할 복잡한 절차도 함께 늘어난 셈이다.

여기서 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있다. 좋은 정책은 국민이 공부해야 하는 정책이어야 할까. 지역마다 교통 여건과 재정 상황이 달라 제도가 다를 수는 있다. 그렇다고 국민이 체감하는 이용 경험까지 복잡할 이유는 없다. 다양성은 살리되 국민과의 접점만큼은 간결해야 한다.

대도시권광역교통위원회(이하 대광위)의 모두의카드는 바로 이 지점에서 출발했다. 전국 어디서나 누구나 누릴 수 있는 정책과 시스템을 먼저 구축하고, 그 위에 지방정부가 지역 상황에 맞는 교통정책을 올릴 수 있도록 한 것이다. 특히 신경 쓴 부분은 이용자가 복잡한 셈법을 따지지 않게 만든 점이다. 월별 이용 실적을 바탕으로 정률제 환급 방식과 정액제 환급 방식 중 가장 환급 혜택이 많은 방식을 시스템이 알아서 적용한다. 국민이 공부해서 선택하는 것이 아니라, 정책이 먼저 이용자의 패턴에 맞춰 최적의 답을 찾아내는 방식이다. 또한, 지역의 추가 혜택도 모두의카드 하나로 누릴 수 있도록 플랫폼 기능을 강화하였다.

최근 서울시와 함께 추진한 기후동행패스 연계사업도 같은 흐름이다. 서울시는 청년 지원 연령을 만 34세에서 만 39세까지 확대했고, 대광위는 서울시와 협력하여 해당 사업을 모두의카드 정책과 매끄럽게 연결했다. 이미 모두의카드를 사용 중인 서울 시민들은 별도의 카드 발급이나 신청절차 없이 사용 중인 모두의카드를 계속 사용하면서, 추가된 혜택을 자연스럽게 받을 수 있게 되었다.

이런 변화는 어느 한 기관의 노력만으로 완성되지 않는다. 중앙정부는 공통 기반을 만들고, 지방정부는 지역에 필요한 정책을 담으며, 운송기관과 카드사가 뒷받침할 때 비로소 완성된다. 각자의 역할은 달라도 지향점은 하나다. 별도의 부담없이 국민이 필요한 복지를 매끄럽게 누리도록 돕는 것이다.

모두의카드는 출시 이후 600만 명이 이용하는 교통정책 플랫폼으로 발돋움했다. 숫자보다 더 의미 있게 보는 것은 변화의 방향이다. 정책은 국민이 따라와야 하는 대상이 아니라 국민의 편의와 생활에 맞춰 움직여야 한다. 정부의 역할도 새로운 제도를 끊임없이 더하는 데 있지 않다. 이미 있는 정책을 빈틈없이 이어 혜택은 강화하고 이용의 불편은 덜어주는 데 있다.

국민은 지갑 속 카드의 이름이나 복잡한 지원 기준을 일일이 기억하지 않는다. 출퇴근길이 편리해졌는지, 혜택을 자연스럽게 체감했는지가 중요하다. 카드는 하나로 단순하게 모으고, 혜택은 유연하게 넓히는 것. 정책이 늘어도 국민의 수고는 줄어드는 이 직관적인 변화야말로 모두의카드가 바꾼 교통복지의 패러다임이자, 대광위가 지방정부와 함께 지속해서 넓혀갈 미래의 모습이다.

김용석 대도시권광역 교통위원회 위원장