[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 노원구청장은 4일 오후 7시 노원구청 소강당에서 열린 ‘2027학년도 대입 수시 지원전략 설명회’에 참석해 수험생과 학부모들을 격려했다.

이번 설명회는 2027학년도 대입 수시모집을 앞두고 변화하는 입시 환경에 맞춰 정확한 입시정보를 제공, 수험생들이 자신에게 맞는 지원 전략을 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 설명회에는 노원구에 거주하거나 지역 내 학교에 재학 중인 대입 수험생과 학부모 180여 명이 참석했다.

행사는 구청장 인사말, 수시 지원전략 설명회, 질의응답 순으로 진행됐다. 서울시교육청교육연구정보원 대학진학지도지원단 소속 박석환 휘경여고 교사가 강연을 맡아 2027학년도 수시전형의 주요 변화와 대학별 전형 특성에 따른 지원 전략을 소개했다. 참석자들은 이어 진행된 질의응답을 통해 수시 지원과 관련한 다양한 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

구는 설명회에 이어 오는 10일부터 13일까지 4일간 노원교육플랫폼에서 ‘1:1 맞춤형 수시 상담’을 운영한다. 서울시교육청교육연구정보원 대학진학지도지원단 소속 교사들이 학교생활기록부 등 개인별 자료를 바탕으로 총 140명의 수험생과 학부모를 대상으로 맞춤형 지원 전략을 제공할 예정이다.

서준오 노원구청장은 “학생부의 중요성이 커지는 입시 환경에서는 대학별 전형 특성을 고려한 맞춤형 지원 전략이 무엇보다 중요하다”며 “이번 설명회가 수험생과 학부모 여러분께 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 모든 학생이 자신의 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 지속적으로 응원하고 지원하겠다”고 말했다.