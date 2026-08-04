백상민 선임연구원 제11회 의범학술상 수상

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방과학연구소(ADD)가 4일 창립 56주년을 맞아 그간 국방 연구개발 성과를 되돌아보는 기념식을 개최했다.

ADD는 1970년 창립 후 국방 연구 개발을 통해 한국이 세계 8위의 국방 과학기술을 보유하는 데 기여했다. K-방산 수출의 주역인 천궁-II, K9 자주포, K2 전차를 비롯해 최근 개발이 완료된 레이저대공무기 천광, 군 정찰위성 등이 ADD의 손에서 탄생했다.

이날 기념식과 함께 제11회 의범학술상 수상자로 항공기 과학자인 백상민 선임연구원이 선정됐다.

백 연구원은 지난 11년간 항공기 기체구조를 연구하며 전파흡수구조 기술 등 무인항공기에 필요한 핵심기술을 개발했다.

그는 국외학술지 논문 16편 게재, 특허 45건 등록 등의 실적을 인정받아 산업통상부장관 발명진흥유공 표창, 국방과학상, 올해의 연구소원상 등을 수상했다.

백 연구원은 “치열하게 고민하며 함께 연구한 동료 연구자들에게 이 영광을 돌리고 싶다”며 “국방 과학기술 연구뿐만 아니라 공동체 의식을 가지고 사회적 책임을 이행할 수 있는 사람이 되겠다”는 포부를 밝혔습니다.

이건완 ADD 소장은 “지난 56년간 ADD가 이룬 성과는 국방의 초석으로서 국방력 강화와 자주국방 완수를 위해 묵묵히 헌신한 연구소원들의 공”이라며 “앞으로 ADD는 지금까지 이룬 성과들을 기반으로 첨단 국방기술 개발에 끊임없이 도전해 미래 국방과학기술 발전에 이바지겠다”고 밝혔다.