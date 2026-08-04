매출액 4417억원·영업익 -524억원 기단 현대화·노선 효율화로 비용 절감

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 역대 2분기 기준 최대 매출액을 기록했다. 다만, 중동 전쟁에 따른 고유가 및 고환율 여파로 영업손실은 전년 분기 대비 확대됐다.

제주항공은 2분기 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 4417억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 영업손실은 524억원을 기록해, 전년 동기 450억원보다 74억원 늘었다.

올 상반기 누적 매출은 9399억원으로, 지난해 상반기 6805억원에 비해 38.1% 증가했다. 영업이익은 119억원으로, 지난해 상반기 영업손실 807억원에서 흑자전환했다.

제주항공은 2분기 매출 증가 요인으로 고객 수요 변화에 대응한 탄력적인 노선 운영과 그에 따른 여객 증가를 꼽았다. 제주항공은 인천~고베 노선 신규 취항 등 수요 변화에 유연하게 대응하기 위해 일본 노선을 중심으로 공급을 확대했다. 또 김포~제주 노선을 증편하고, 환승 수요 확보를 위해 인천~제주 노선도 시범 운항을 하고 있다.

이에 따라 제주항공은 2분기에도 매월 탑승객 100만명 이상을 기록하며 국적 저비용항공사(LCC) 수송객수 1위를 이어가고 있다고 강조했다.

제주항공은 연료 효율이 좋은 차세대 항공기 비중을 확대해 체질개선을 통한 유류비 절감에도 노력하고 있다. 2분기 기준 차세대 항공기 B737-8 기종은 12대로, 전체 여객기 44대 중 27%를 차지해 2025년 2분기 11.6%보다 크게 늘었다.

실제 1분기 운항편수는 전년 동기에 비해 10% 늘었음에도 유류비는 1224억원으로 전년 1분기에 비해 1242억원과 비교해 감소한 것으로 나타났다. 특히 제주항공은 기존에 구매해 둔 저장유를 활용해 2분기 전체 유류비용을 일부 절감했다.

제주항공은 하반기에도 불확실한 경영환경에 대응하기 위해 수익성과 재무 건전성 강화에 초점을 맞춘 내실경영 전략을 지속할 계획이다.

3분기에도 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있는 효율적인 노선 운영에 집중한다. 핵심 수익노선으로 자리잡은 일본 노선의 공급을 확대해 증편 운항하는 한편, 성수기 휴양·관광 수요 증가에 적극적으로 대응해 중국 옌지 노선 등을 증편 운항하고 있다.

제주항공은 기단 현대화를 통한 체질개선도 지속한다. 8월 현재 차세대 항공기인 B737-8 13대를 보유하고 있으며 연말까지 2대를 추가로 구매 도입할 계획이다.

재무 안정성 확보를 위한 투자 규모 조정도 병행해 최근 B737-800NG 항공기 3대를 매각하며 기단 현대화를 추진하는 동시에 대규모 정비 비용 발생 전에 항공기를 처분해 자산 효율성을 높이고 유동성 확보에도 힘쓰고 있다.

제주항공 관계자는 “핵심 노선 경쟁력 강화와 비용 효율화, 기단 운영 최적화를 통해 안정적인 성장 기반을 마련해 나가고 있다”며 “하반기에도 내실경영을 통해 시장상황에 유연하게 대응할 수 있는 체력을 강화하고 이를 바탕으로 중장기 경쟁력을 지속적으로 높여 갈 계획”이라고 말했다.