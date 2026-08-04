2분기 매출 8208억원·영업익 329억원 인니 제련소 가동 정상화…“4분기 풀가동” 에코프로에이치엔도 반도체 수주 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 에코프로가 인도네시아 니켈 제련소 가동 정상화와 공급망 강화를 앞세워 하반기 실적 반등에 자신감을 드러냈다. 2분기에는 인도네시아 현지 제련소의 일시적인 가동 차질로 수익성이 둔화됐지만, 3분기부터 생산이 정상화되면서 수익성이 개선될 것으로 내다봤다. 동시에 니켈·리튬 등 원재료 공급망 투자를 확대해 중장기 원가 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략도 제시했다.

에코프로는 4일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “인도네시아 니켈 제련소가 본격적인 램프업에 들어가고 설비 운영이 정상화되면서 3분기부터 점진적인 실적 회복이 가능할 것으로 예상한다”며 “4분기에는 그린에코니켈(GEN)을 포함한 IMIP 제련소가 풀가동에 들어가 추가적인 실적 개선이 기대된다”고 밝혔다.

이날 발표한 연결 기준 2분기 매출은 8208억원으로 전분기(8183억원)보다 소폭 증가했다. 다만 영업이익은 329억원으로 전분기(564억원) 대비 감소했다.

회사는 인도네시아 니켈 제련소의 일시적인 가동률 하락이 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다. 반면 리튬 사업은 고객사의 선주문 효과가 줄어 판매량은 감소했지만, 리튬 가격 상승이 판가에 반영되며 수익성은 오히려 개선됐다고 밝혔다.

에코프로는 하반기 핵심 과제로 니켈 공급망 강화를 제시했다. 그룹 차원에서 인도네시아 IMIP 제련소와 에코프로비엠(BM)이 주도하는 BNSI 니켈 제련소를 축으로 원천 자원 확보에 나서는 한편, 미국 네바다 리튬 프로젝트와 북미 공급망 협력을 통해 원가 경쟁력을 높인다는 계획이다. 도시광산 확대와 반도체 소재 사업 진출도 미래 성장축으로 육성할 방침이다.

BNSI 니켈 제련소 투자를 위한 에코프로비엠의 유상증자와 관련해서는 “단순한 운영자금이나 부채 상환 목적이 아니라 공급망 강화를 위한 전략적 투자”라고 강조했다. 에코프로비엠은 확보한 자금을 인도네시아 BNSI 니켈 제련소와 헝가리 양극재 공장 투자 등에 활용할 계획이다.

에코프로의 자금 부담 우려에 대해선 “지주사는 약 6000억원의 현금성 자산을 보유하고 있으며 내부 현금흐름과 외부 차입만으로도 투자 재원을 충분히 마련할 수 있다”며 “지주사 차원의 추가적인 자본 조달 계획은 검토하고 있지 않다”고 밝혔다.

에코프로는 에코프로에이치엔(HN)에 대해서도 반도체 산업 호조에 따른 수혜를 전망했다. 에코프로는 “반도체 시장 호황에 따른 수주 실현이 본격화되고 있고 해외 LNG 발전소향 안정적인 공급 기반으로 매출이 확대됐다”며 “하반기에는 신규 고객 확보 및 대규모 수주 기반의 환경플랜트 매출과 반도체향 수주 집중에 따른 제품 믹스 고도화로 수익성이 더욱 개선될 것”이라고 밝혔다.