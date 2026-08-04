시총 200억원 미만 143곳…연초보다 2.5배 이달 11일부터 관리종목 지정 급증 전망 흑자 기업도 상폐 우려…벤처업계 제도 보완 요구

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스닥 상장사인 첨단소재 부품업체 웹스는 3일 기준 시가총액이 178억원이다. 시총 200억원 미만이기 때문에 상장폐지 요건에 해당된다. 웹스는 적자에서 2023년 흑자로 전환한 후 3년 연속 영업이익 흑자를 기록했다. 지난해 영업이익은 55억5000만원, 올해 1분기 영업익도 7억7000만원에 달했다. 하지만 웹스 역시 높아진 상장폐지 요건을 피할 수 없게 된다. 상폐 위기가 불거지면 재차 주가 압박 요인이 된다. 악순환이다.

코스닥 시장 침체가 장기화하면서 시가총액 기준 미달 기업이 급증하고 있다. 지난달부터 상장유지 시가총액 기준이 기존 150억원에서 200억원으로 강화되면서 관리종목 지정 대상도 크게 늘어날 전망이다. 코스닥시장 침체로 정상 기업까지 퇴출 위험에 내몰릴 수 있다는 우려도 커지고 있다.

4일 한국거래소에 따르면 전날 기준 코스닥 상장사(스팩·우선주 제외) 1746곳 가운데 시가총액 200억원 미만 기업은 143곳으로 집계됐다. 전체의 약 8.2%에 해당한다. 연초 57곳와 비교하면 2.5배 수준으로 늘었다.

시가총액 기준 미달로 인한 관리종목 지정 우려도 급증세다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 한달 간 시가총액 기준 미달을 이유로 관리종목 지정 우려 공시를 낸 코스닥 상장사는 30곳에 달했다. 시가총액이 25거래일 연속 200억원을 밑돌면 관리종목 지정 우려 공시 대상이 된다.

관리종목 지정 사례도 급증했다. 한국거래소 상장공시시스템에 따르면 지난달 시가총액 미달로 관리종목에 지정된 코스닥 상장사는 14곳으로, 6월(3곳)보다 11곳 증가했다. 이달 들어서도 벌써 5곳이 관리종목에 지정됐다.

시총 미달로 인한 관리종목 지정 기업은 오는 11일부터 급증할 전망이다. 시가총액 기준이 200억원으로 상향된 이후 30거래일이 경과하는 시점으로 시가총액 요건을 충족하지 못한 기업들이 관리종목으로 대거 편입될 가능성이 있어서다.

금융위원회가 지난 2월 발표한 상장폐지 개혁방안에 따르면 지난달 1일부터 코스닥 상장사의 시가총액 요건이 기존 150억원에서 200억원으로 상향됐다. 시가총액 기준을 30거래일 연속 충족하지 못하면 관리종목으로 지정된다. 이후 90거래일 동안 45거래일 이상 기준을 회복하지 못하면 상장폐지 절차를 밟게 된다.

코스닥지수는 연초 925.47에서 전날 737.35로 20.33% 하락했다. 같은 기간 코스피가 48.49% 상승한 것과 대조적이다. 지난달 코스닥시장에는 서킷브레이커가 두 차례 발동되는 등 급락세가 이어졌고지수는 월간 기준 21% 넘게 하락했다.

시장에서는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 출시 이후 개인투자자 자금이 레버리지 상품으로 쏠리면서 코스닥 시장의 수급 공백이 심화됐다는 분석을 내놓는다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 “코스닥은 코스피 대비 시장 개설 이후 최대 소외 경험 중”이라면서 “하락 국면의 특이점은 미·이란의 지정학적 이슈를 감안하더라도 크게 부정적인 이슈 없이 시장 하락이이어지고 있는 점과 함께 기존 케이스에서 하락 구간 주요 수급 주체였던 개인의 이탈이 있다”고 설명했다.

실제로 단일종목 레버리지 ETF가 상장한 지난 5월 27일부터 전날까지 코스닥 시가총액은 633조3860억원 감소해 35.27% 줄었다. 코스닥 시장의 일평균 거래대금도 5월 15조5661억원에서 지난달 6조1161억원으로 급감했다.

시장에서는 기업의 기초체력과 무관하게 거래대금 감소와 투자심리 위축으로 정상 기업까지 상장폐지 위험에 노출될 수 있다는 우려를 제기한다.

한 코스닥 상장사 관계자는 “지난달 코스닥 급락으로 시가총액 요건을 충족하지 못하는 기업이 크게 늘었다”며 “실적과 무관하게 상장폐지 위험에 놓인 기업들이 생기면서 코스닥 상장사 대표들 사이에서도 불만과 우려가 상당한 상황”이라고 말했다.

벤처업계는 상장폐지 요건 강화에 대한 우려를 지속적으로 제기하고 있다. 벤처기업협회와 한국벤처캐피탈협회, 코리아스타트업포럼은 상장폐지 제도와 관련해 시가총액 등 정량지표만으로는 혁신기업의 미래 가치를 평가하기 어렵다며 제도 시행 유예와 기준 재검토를 금융당국에 요청한 바 있다.

정지수 자본시장연구원 선임연구원은 “해외 주요 시장도 개선계획 제출 요구와 개선기간 부여, 질적 심사 등을 통해 계속상장 적격성을 종합적으로 판단하고 있는 만큼 국내 제도 역시 정량 기준 강화와 함께 심사 절차의 일관성과 공시정보의 충실성, 투자자 보호장치가 꾸준히 보완될 필요가 있다”고 말했다.