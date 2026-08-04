[헤럴드경제=이상섭 기자] 한동훈 무소속 의원이 4일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 긴급간담회 부산 돌려차기 피해자 김진주와 함께 말한다 ‘보완수사 금지 지옥문이 열린다’에 참석하고 있다.


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