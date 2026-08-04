7월 상하이 상장사 156곳 자사주 매입·지분 확대 발표 총 341억위안(약 7조2000억원) 규모 자금 투입 계획 증시 급락 후 국유기업·금융사까지 매수 독려 나서

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 증시 변동성이 커지자 상하이증시 상장사들이 한 달 동안 7조원이 넘는 자금을 투입해 자사주를 매입하거나 대주주 지분을 늘리며 주가 방어에 나섰다. 중국 당국도 직접 투자 심리 안정에 나서며 국유기업과 금융기관의 주식 매수를 독려했다.

4일 중국 매체 펑파이에 따르면 지난 7월 상하이증시에서는 총 156개 상장사가 자사주 매입이나 주주 지분 확대 계획을 발표했다.

89개 기업은 총 204억위안(약 4조3000억원) 규모의 자사주 매입 계획을 공개했고, 67개 기업은 137억위안(약 2조9000억원) 규모의 대주주·경영진 지분 확대 계획을 내놨다. 두 계획을 합한 규모는 341억위안(약 7조2000억원)에 달한다.

이는 올해 2분기(4~6월) 전체 자사주 매입 및 지분 확대 규모와 맞먹거나 이를 웃도는 수준이다.

기업들의 주가 방어 움직임은 상하이증시가 이틀 연속 하락하며 투자심리가 크게 위축된 7월 16~17일 이후 본격적으로 확산됐다.

19일에는 중국 국무원이 직접 관리하는 중앙 국유기업인 중국청퉁그룹과 중국궈신그룹이 잇달아 주식 매입 확대를 선언했다.

중국청퉁은 본사와 계열사를 통해 최근 약 100억위안(약 2조1000억원) 규모의 중국 주식을 매입했다고 밝혔고, 중국궈신은 자사주 매입과 지분 확대를 위한 특별 대출 등을 포함해 500억위안(약 10조6000억원) 이상을 투입했다고 발표했다.

20일에는 중국 증권감독관리위원회(CSRC) 등 금융당국이 직접 시장 안정 메시지를 내놓고 국유기업과 금융기관의 적극적인 주식 투자를 독려하면서 자사주 매입 발표가 집중됐다.

이날 하루에만 상하이증시 상장사 19곳이 총 48억위안(약 1조원) 규모의 자사주 매입 계획을 발표했고, 10개 기업은 70억위안(약 1조5000억원) 규모의 지분 확대 방침을 공개했다.

20일부터 25일까지 한 주 동안에는 51개 기업이 90억위안(약 1조9000억원) 규모의 자사주 매입을, 26개 기업이 80억위안(약 1조7000억원) 이상의 지분 확대 계획을 잇달아 발표했다. 7월 마지막 주에도 27개 기업이 추가로 85억위안(약 1조8000억원) 규모의 자금 투입 계획을 공개했다.

민간기업들의 참여도 두드러졌다.

배터리 소재업체 화유코발트는 6억~10억위안(약 1300억~2100억원) 규모의 자사주 매입을 발표하며 “주가 안정”을 목적으로 내세웠고, 건설장비 업체 싼이중공업은 매입한 자사주를 직원 지분보유 프로그램에 활용하겠다고 밝혔다.

펑파이는 “7월 상하이증시에서 자사주 매입과 지분 확대가 집중된 것은 기업들이 시장 변동성에 대응한 적극적인 방어 조치이자 장기적인 기업 가치에 대한 자신감을 보여준 것”이라며 “기업과 산업 자본의 공동 대응이 시장 안정성을 높이는 데 기여하고 있다”고 평가했다.