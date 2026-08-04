채소·과일·계란·육류 등 판매 강화 신선식품 매출 일반점의 12배 높아

편의점 GS25는 신선강화형 매장 1000호점인 ‘GS25천안두정골든점’(사진)을 열었다고 4일 밝혔다.

신규 매장은 충남 천안시 서북구 두정동에 약 40평 규모로 들어섰다. 신선식품 중심의 근거리 장보기 수요를 겨냥했다.

신선강화형 매장은 GS25가 지난 2021년 도입한 특화 모델이다. 채소·과일·계란·육류 등 신선식품 구색을 강화했다. 1~2인 가족의 필수 장보기가 가능하다.

특히 5년 만에 1000호점을 넘어섰다. 작년에는 217개, 올해는 상반기까지 226개가 문을 열었다. 채소와 과일, 냉장 육류와 제철 수산물 등 약 2000종의 신선식품을 취급하고 있다.

GS25는 GS더프레시가 보유한 신선식품 소싱 역량과 산지 네트워크, 상품 운영 노하우를 활용해 신선식품 운영 체계를 구축했다. 경기 화성센터에 약 600평 규모의 ‘편의점 신선허브’를 구축해 매장 발주부터 상품 입고까지 걸리는 기간을 기존 2일에서 1일로 단축했다.

매출도 늘었다. 올해 상반기 기준 신선강화형 매장의 신선식품 매출은 일반매장 대비 약 12배 높았다. 삼겹살 등 축산 상품이 일반점 대비 무려 51배(5170%) 높은 매출을 기록했다. 계란(661%), 두부(640%) 등도 많이 팔렸다. 객수와 객단가는 일반 매장 대비 각각 36%, 15% 높았다.

홍기영 GS25 신선강화지원팀장은 “신선강화형 매장은 GS리테일이 보유한 가맹 사업 역량과 신선식품 소싱 역량이 시너지를 내 변화하는 소비 구조, 트렌드에 맞춰 편의점 역할을 성공적으로 확장한 사례”라며 “소비자 만족과 경영주들의 수익 증대에 이바지하며 편의점 사업의 질적 성장을 이끄는 핵심 전략으로 육성하겠다”고 했다. 박연수 기자