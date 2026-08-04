‘이란 지도부 제거’ 거론 고강도 압박 “‘내일까지 호르무즈 개방’ 논의중” 이란 “협상 없다” 일축 주도권 신경전 공습 취소에 유가 5%↓…“불확실 여전” 공습예고→협상이유 철회→이란 부인 반복

도널드 트럼프(사진) 미국 대통령이 이란을 향해 “참수 전 마지막 기회”라는 표현까지 동원하며 조속한 합의를 압박했다. 이란 지도부 제거를 포함한 군사행동 가능성을 거론하며 호르무즈 해협 개방과 비핵화 협상에 신속히 응하라고 사실상 최후통첩을 보낸 것이다.

그러나 이란은 “미국과의 대화는 없다”고 맞섰다. 미국이 공습을 예고했다가 협상을 이유로 철회하고, 이란은 대화 자체를 부인하는 상황이 반복되면서 트럼프 대통령의 압박 전술이 다시 시험대에 올랐다는 분석이 나온다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 “이란과 현재 대화 중”이라며 “이번이 그들이 좋은 문서, 즉 합의문에 서명할 마지막 기회”라고 밝혔다.

이어 “참수 전에 그들에게 모든 마지막 기회를 주고 싶다”며 “우리는 이미 대규모 공격을 많이 했지만 그것은 평범한 수준의 대규모 공격이었다. 그들이 정신을 차리길 바란다”고 말했다.

‘참수’는 통상 적국의 최고 지도부와 지휘 체계를 제거하는 군사작전을 뜻한다. 트럼프 대통령이 이 표현을 직접 사용한 것은 협상이 결렬될 경우 이란 지도부 제거까지 포함한 고강도 공격 옵션을 검토할 수 있다는 경고로 해석된다.

트럼프 대통령은 지난 주말 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 중동 국가들의 요청으로 취소한 이란 공습이 실행됐다면 제2차 세계대전 이후 최대 규모였을 것이라고도 주장했다.

그는 “우리는 모든 준비를 마쳤고 바로 그 시각쯤 공격했을 것”이라며 “그것은 매우 큰 공격이었을 것”이라고 말했다. 중동 우방국들이 합의 가능성을 이유로 공격을 만류해 일단 보류했지만, 이란이 협상에 응하지 않으면 언제든 군사행동을 재개할 수 있다는 메시지다.

트럼프 대통령은 협상 순서도 구체적으로 제시했다. 우선 호르무즈 해협을 완전히 개방하는 방안을 논의하고, 이후 이란 핵 프로그램과 비핵화 문제를 협상하겠다는 구상이다.

그는 “내일까지 호르무즈 해협을 완전히 개방하는 방안을 논의하고 있다”며 “그다음에는 핵 문제에 관한 합의, 또는 이란의 비핵화라고 부를 수 있는 합의가 있을 것”이라고 말했다. 비핵화 협상에는 시간이 더 걸릴 수 있다고 덧붙였다. 또 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 통행료를 부과하도록 허용하지 않겠다고 강조했다. 글로벌 원유와 액화천연가스 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 항행 질서를 미국이 주도하겠다는 뜻으로 풀이된다.

하지만 이란은 트럼프 대통령의 협상 발표를 곧바로 부인했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 브리핑에서 현재 오만과 호르무즈 해협 통과 선박의 안전 보장 방안을 논의하고 있지만 이는 “이란과 오만 사이의 문제”라며 미국이 끼어들 여지가 없다고 선을 그었다.

미국 특사와의 회담이나 대표단 교환 가능성에 대해서도 “현재로서는 어떤 대표단을 맞이하거나 방문할 계획이 잡혀 있지 않다”고 밝혔다. 공개적으로 확인된 협상은 이란과 오만 사이의 호르무즈 관련 논의뿐이라는 주장이다.

뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령의 공습 철회를 두고 “이란 입장에서 보면 누가 전쟁에서 우위에 있는지를 보여주는 장면”이라고 평가했다. 미국이 강력한 군사행동을 예고한 뒤 실제 공격을 철회하면서 이란 강경파에 “전쟁을 두려워하는 쪽은 이란이 아니라 트럼프”라고 주장할 명분을 줬다는 것이다.

이란의 전직 외교관 아미르 알무사위는 NYT에 양측이 중재국을 통해 메시지를 주고받을 때마다 트럼프 대통령이 더 많은 양보를 얻기 위해 군사 위협을 꺼내 들고 있다며 “그러나 이란은 그렇게 쉽게 조종당하지 않는다”고 말했다.

이란 내부에서는 이른바 ‘타코(TACO·Trump Always Chickens Out)’라는 조롱도 다시 등장했다. 이는 ‘트럼프는 언제나 겁을 먹고 물러선다’는 뜻으로, 트럼프 대통령이 강경한 위협을 쏟아낸 뒤 실제 행동 단계에서는 후퇴한다는 비판을 담고 있다.

국제유가는 미국의 공습 취소와 협상 재개 기대를 반영해 큰 폭으로 하락했다.

3일 10월 인도분 브렌트유는 전 거래일보다 4.7% 내린 배럴당 83.77달러에, 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 5.1% 떨어진 배럴당 80.34달러로 마감했다. 서지연 기자