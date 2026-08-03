- 화폐 부산물 활용 기념굿즈 등 광복기념사업 유공 국민훈장도 동시 수훈 쾌거

[헤럴드경제= 이권형기자] 조폐공사가 광복 80주년을 맞아 대통령 표창과 광복 기념사업 유공 국민 훈장을 동시에 수훈하는 영예를 안았다.

한국조폐공사는 3일 정부서울청사에서 열린 국무조정실 주관 ‘광복 80년 기념사업 추진 유공 정부 포상식’에서 김재민 책임연구원이 대통령 표창을 수상하고 최윤호 처장이 국민훈장 석류장을 수훈했다고 밝혔다.

이번 광복 80년 기념사업 유공 정부 포상은 지난해 광복 80년을 맞아 독립정신을 계승하고 국민의 자긍심을 높이기 위한 기념사업 추진에 헌신적으로 기여한 유공자에게 수여하는 포상이다.

김재민 책임연구원은 광복 80년을 주제로 한 ‘광복 80년 하우스노트’를 기획･디자인해 대통령 표창을 수상했다. 하우스노트는 조폐기관이나 보안인쇄기관이 연구와 기술 검증을 위해 제작하는 비유통 연구용 은행권이다.

특히, 이번 광복 하우스노트는 국제 보안문서 분야의 권위 있는 행사인 HSP(High Security Printing) Asia Awards에서 ‘Best New Housenote’로 선정돼 광복 80년의 역사적 의미와 우리나라 화폐의 보안기술을 국제적으로 널리 알리는 계기가 됐다.

최윤호 처장은 광복 80년 기념사업의 성공을 위해 공사 최초로 ‘광복 80년 기념사업 추진 TF’를 신설해 각종 기념사업을 기획･총괄하였다. 특히 화폐 제조과정에서 발생하는 부산물을 활용한 광복 기념굿즈(돈볼펜, 돈달력)를 광복 80년 기념사업추진위원회에 선제적으로 제안하고, 이를 국민 참여형 ‘찬란한 광복 페스티벌 행사’ 등 다양한 정부 기념행사에 활용하도록 함으로써 광복의 의미를 널리 알리는데 기여한 공로다.

조폐공사는 화폐 제조기관으로서 축적한 특수압인 기술과 제조 인프라를 활용해 광복 80주년 기념주화․메달, 광복 기념 골드바를 출시, 외교부와 협업을 통해 광복 슬로건을 담은 여권 개별배송 봉투 제작, 성심당과 협업한 ‘광복빵’ 출시 및 독립유공자 후원 등 다양한 기념사업을 추진해 국민이 일상 속에서 광복의 의미를 자연스럽게 체감할 수 있도록 했다.

성창훈 사장은“이번 광복 80년 기념사업 유공 국민훈장과 대통령 표창 동시 수상은 대한민국 광복의 의미를 국민과 함께 나누기 위한 임직원들의 열정과 헌신을 대외적으로 인정받은 결과”라며“앞으로도 공사는 국가 화폐 제조기관으로서 축적해 온 기술력과 공공성을 바탕으로 범국가적 기념사업과 공공가치 확산에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.