[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데온은 뷰티 브랜드 SK-II와 체결한 전략적 비즈니스 파트너십(JBP)을 기반으로 공동 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

롯데온은 SK-II와 팝마트 ‘크라이베이비(CRYBABY)’의 협업 제품인 피테라 에센스 기프트 세트(사진)를 단독 선공개했다. 세트는 크라이베이비 캐릭터 ‘샐리’ 캡 슬리브와 피테라 에센스 230㎖, 젠틀 클렌져·피테라 에센스·화장솜 샘플 등으로 구성됐다.

인플루언서 ‘이누누’가 참여한 SK-II X 롯데온 단독 콘텐츠도 선보인다. 선출시 상품을 소개하고, 13% 시크릿 중복 쿠폰을 제공한다.

한편 롯데온과 SK-II는 지난해 12월 JBP를 체결했다. 지난 6개월간 공동 프로모션과 상품·서비스 기획을 통해 협력해왔다.

홍호장 롯데온 버티컬부문 부문장은 “SK-II와의 전략적 파트너십을 바탕으로 양사의 강점을 결합한 공동 프로모션을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객이 롯데온에서 차별화된 뷰티 상품과 콘텐츠를 경험할 수 있도록 다양한 브랜드와 협력을 이어갈 계획”이라고 말했다.