잇단 스킨십…정서적 유대감 강조 한미 안보·통상 협의서 역할 주목

미셸 스틸 주한미국대사가 연일 ‘친한(親韓) 행보’를 보이며 한국을 향한 친근감을 드러내고 있다. 성 김 전 대사에 이어 두 번째 한국계 주한미국대사인 스틸 대사가 정서적 유대감을 부각하고 있다는 해석이 나온다.

스틸 대사는 이재명 대통령 순방 수행을 마치고 3일 귀국한 조현 외교부 장관과 조만간 만날 예정이다. 한국 부임 대사는 신임장 사본을 외교부 의전장에게 제출하고 공식활동을 시작하는데, 관련 절차를 위해 외교부 청사를 찾는 자리에서 조 장관과 상견례를 가질 전망이다.

스틸 대사는 한국에 도착한 직후 서울 곳곳을 방문하고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이를 알리는 등 적극적인 행보를 펼치고 있다. 전날엔 남편 숀 스틸 변호사와 서울 중구 영락교회 예배에 참석했다. 영락교회는 북한 실향민들이 6·25전쟁 때 세운 교회로, 스틸 대사의 부모는 전쟁 당시 북한을 떠나온 실향민이다. 스틸 대사는 미국으로 이민하기 전까지 이 교회를 다닌 것으로 알려졌다.

지난 1일엔 엑스(X·옛 트위터)에 남대문시장을 방문한 사진 4장을 공개했다. 사진 속 스틸 대사는 미국 건국 250주년을 기념하는 흰 티셔츠를 입은 채 남편과 ‘손하트’ 포즈를 취했다. 남대문시장 명물로 꼽히는 호떡을 들고 시장 상인과 함께 웃는 모습(사진)을 담기도 했다.

스틸 대사는 “오랜만에 다시 찾은 남대문시장에서 옛 추억이 새록새록 떠올랐다”며 “많은 것이 변했지만 따뜻한 정과 활기, 정겨운 풍경은 기억 속 모습 그대로였다”고 적었다.

지난달 31일 오후엔 엑스에 주한미국대사관 건물과 세종대왕 동상을 배경으로 찍은 사진을 게재했다. 스틸 대사는 “세종대왕 동상을 지나며 한국의 뛰어난 혁신과 리더십의 유산을 다시금 떠올렸다”며 “여러분과 만들어갈 여정이 기대된다. 함께해 달라”고 밝혔다.

스틸 대사는 앞으로 한미 공동설명자료(조인트팩트시트·JFS) 실무 협의와 쿠팡 문제 등 한미 간 산적한 현안 협의 과정에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다. 문혜현 기자