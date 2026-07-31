[헤럴드경제=김해솔 기자] 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고의 원인을 수사하는 경찰이 안전 관리 지휘 체계에 있는 한화에어로 임직원 3명을 추가 입건했다.

대전경찰청 광역범죄수사대는 31일 한화에어로스페이스 임직원 A씨 등 3명을 업무상 과실치사상 혐의로 입건했다고 밝혔다. 앞서 입건된 가재웅 대전사업장장을 포함해 이 사고로 경찰에 입건된 임직원은 이로써 총 4명이다.

A씨 등은 지난달 1일 대전 유성구 외삼동 한화에어로 대전공장 56동 세척공실에서 난 폭발로 직원 5명이 숨지고 2명이 다친 사고와 관련해 안전 주의 의무를 소홀히 한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 이들은 세척 작업 관련 안전 관리 지휘 라인에 있는 이들이다.

앞서 경찰은 “세척 기계에서 처음 폭발이 일어난 것 같다. 폭발 당시 세척 기계 내 탱크를 청소하고 있었다”는 진술을 확보했다.

세척 과정에서 쌓이는 화약 잔류물 등 슬러지를 임시 보관하는 세척기 내 탱크를 청소하던 중 폭발이 일어났다는 취지로, 경찰은 정확한 사고 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 세척기와 청소도구 등을 감식 의뢰했다.

이르면 오는 10월께 국과수 감식 결과가 나올 것으로 알려졌다.

또한 경찰은 사업장 내 위험물 보관량이 적정했는지 등도 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.