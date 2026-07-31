지하 5층~지상 42층 규모 못골·대연역 더블 역세권 평지 입지

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 두산건설이 부산 남구 대연동 1756-9.일원에 들어서는 ‘두산위브더제니스 대연’의 견본주택을 31일 열고 분양 일정에 들어간다.

단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모다. 이 가운데 전용면적 59~84㎡ 176가구를 일반분양한다. 전용면적별 가구 수는 ▷59㎡ 34가구 ▷74㎡A 37가구 ▷74㎡B 38가구 ▷84㎡A 16가구 ▷84㎡B 51가구다.

청약은 8월 10일 특별공급을 시작으로 11일 1순위, 12일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 19일, 정당 계약은 31일부터 사흘간 진행한다.

1순위 청약은 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 부산·울산·경남 거주자라면 주택 소유나 세대주 여부와 상관없이 신청할 수 있다.

입지는 부산 지하철 2호선 못골역과 대연역을 걸어서 이용하는 더블 역세권에 평지 지형을 갖췄다. 수영로와 유엔평화로를 통해 도심 이동이 용이하며 남구청, 못골시장, 성소병원, 우룡산공원이 인접해 있다.

교육 환경은 대연초, 대연중, 대연고, 예문여고가 가까우며 남천동 학원가 접근성이 좋다. 단지 주변 대연·우암동 일대는 정비사업을 통해 1만2000여 가구 규모의 주거타운으로 변모할 예정이다.

외관에는 커튼월룩 디자인을 적용하며, 59㎡와 84㎡A 타입은 4Bay 구조로 설계했다. 세대 내부에 드레스룸, 팬트리, 알파룸(일부 타입) 등 수납공간을 강화했다.

단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 북카페 등 커뮤니티 시설과 스마트홈·보안 시스템이 들어선다. 견본주택은 부산 남구 문현동 1251에 마련됐다.