중랑구서 국평 15.3억 거래 신고가 매물 36%↓…노원·구로구 20%대로 “대출 될때 빨리 사자” 매수자 몰려

정부의 고강도 대출규제에 더해 시중은행들이 추가로 대출 조이기에 나서자, 저가 주택이 몰린 서울 외곽지역이 달아오르고 있다. 대출을 최대한 활용할 수 있고, 상대적으로 접근 가능한 가격대의 외곽 지역에 ‘영끌 매수’가 몰린 영향이다. 중랑구에선 처음으로 15억원을 초과한 거래가 나왔다.

31일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 중랑구 면목동 ‘사가정센트럴아이파크’ 84㎡(이하 전용면적)는 이달 24일 15억3500만원(25층)에 거래되며 신고가를 기록했다. 중랑구에서 ‘국민평형’으로 불리는 84㎡가 15억원을 넘어선 것은 분양권 거래를 제외하고 이번이 처음이다. 같은 단지 59㎡도 이달 6일 13억5000만원(11층)에 손바뀜되며 최고가를 경신했다.

면목동 A공인중개사무소 대표는 “최근 신고된 거래도 토지거래허가 절차 때문에 실제로는 한 달 전 성사된 계약”이라며 “이후에도 15억원을 웃도는 거래가 이어졌다”고 말했다. 이어 “단지 시세가 본격적으로 15억원을 넘으면 대출 한도가 4억원으로 줄어드는 것 아니냐며 다급하게 문의하는 수요자들이 많다”고 전했다.

한국부동산원이 전일 2026년 7월 넷째 주(27일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 중랑구 아파트값은 한 주간 0.53% 올라 전국 시·군·구 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다.

중랑 뿐 아니라 노도강(노원·도봉·강북) 등도 상승세다. 노원구는 전주 0.43%에서 이번 주 0.46%로 오름폭이 커졌고, 도봉구는 0.22%에서 0.23%, 강북구는 0.27%에서 0.33%로 상승 폭을 키웠다. 금천구도 0.32%에서 0.35%로 확대됐다.

2021년 부동산 급등기에 기록한 전고점을 좀처럼 회복하지 못했던 외곽 구축 단지에서도 신고가 거래가 잇따르고 있다. 노원구 중계동 ‘청구3차’ 전용 84㎡는 이달 11일 14억3000만원(14층)에 거래됐다. 종전 최고가는 2021년 2월의 14억2000만원으로, 5년5개월 만에 신고가를 다시 썼다. 구로구 신도림동 ‘신도림대림1·2차’ 전용 84㎡도 이달 20일 14억9500만원(8층)에 손바뀜되며 최고가를 기록했다.

매물도 서울 외곽지역을 중심으로 빠르게 감소하고 있다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 31일 기준 서울 25개 자치구 가운데 6개월 전보다 매물이 가장 큰 폭으로 감소한 지역은 중랑구였다.

중랑구 아파트 매물은 지난 1월 31일 1913건에서 이날 1227건으로 35.9% 줄었다. 이어 강북구가 1110건에서 783건으로 28.9% 감소했고, 도봉구는 2362건에서 1798건으로 23.9% 줄었다.

금천구는 1134건에서 885건으로 22.0%, 노원구는 4527건에서 3577건으로 21.0%, 구로구는 2420건에서 1926건으로 20.5%, 관악구는 1721건에서 1538건으로 10.7% 감소했다. 매물 감소율 상위 7개 지역이 이른바 ‘노도강’과 ‘금관구’ 등 서울 외곽지역에 집중됐다. 윤성현 기자