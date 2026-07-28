서울시, ‘2026 한강페스티벌_여름’ 개최 8월 1~16일, 9개 한강공원에서 16개 프로그램 수상레저·영화·공연 등 마련…“한강서 피서를”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시는 다음달 1∼16일 9개 한강공원에서 ‘2026 한강페스티벌_여름’을 개최한다고 28일 밝혔다. 시민과 가장 가까운 피서지 한강에서 폭염을 이기고, 지역경제도 활성화하기 위해 행사를 마련했다고 시는 전했다.

‘가깝고도 확실한 피서지, 시원시원 한강’을 주제로 한 이번 축제는 공연, 영화, 체험, 수상레저 등 16개 프로그램으로 꾸며진다. 서울시 관계자는 “도심 속 한강에서 누구나 언제든 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 준비했다“고 설명했다.

우선 이반 주말인 다음달 1∼2일 저녁에는 양화 한강공원에서 ‘한강썸머뮤직피크닉’이 열린다. 여름밤과 어울리는 재즈, ‘붉은노을’ ‘그대에게’ 등 누구나 따라부를 수 있는 대중가요 등과 함께 25대의 드론이 수상드론쇼를 선보일 예정이다.

같은 기간 난지 물놀이장에서는 수영을 하며 디제잉과 힙합, 록 공연을 즐기는 수상음악 콘서트 ‘한강뮤직퐁당’이 진행된다.

다음달 8일에는 망원 한강공원 서울함공원 일대에서 ‘한강무박2일: 밤샘한강ON’이 진행된다. 드라마 ‘커피프린스 1호점’을 밤새 정주행하고, 늦은 새벽에는 공포영화 ‘살목지’를 상영한다. 한강라면 등 야식과 민간기업 ‘카툰플러스’에서 마련한 만화책·보드게임도 마련된다. 복숭아로 유명한 경북 상주의 지역농가 직거래장터도 열려 다양한 복숭아 먹거리를 맛볼 수 있다.

축제기간 토요일에는 여의도 한강공원에서 ‘한강무소음DJ파티’가 열린다. 저녁 한강공원에서 무선 헤드셋을 쓰고 디제잉에 맞춰 신나게 춤을 추는 프로그램이다.

뚝섬·광나루·여의도 한강공원에서는 저녁 강바람을 맞으며 영화를 감상하는 ‘한강 다리밑 영화관’이 개최된다. 잠실 한강공원에서는 유네스코 무형문화유산 ‘줄타기’ 공연이 열린다. 공연 전에는 어린이들이 폭 5㎝인 라인 위를 걸어보는 ‘슬랙라인’ 체험도 진행된다.

이외에도 튜브와 대나무 등으로 직접 배를 만들고 한강 위를 거니는 ‘나만의 한강호 경주대회’와 밤새 한강의 야경을 감상하며 걷는 ‘한강나이트워크 42K’, 헤드셋을 착용해 소음은 낮추고 요가에 몰입하는 ‘한강무소음요가’ 등이 여러 한강공원에서 진행된다.

119 수난구조대를 견학하고 심폐소생술과 사용법을 배우는 ‘한강 수상안전 체험교실’, 한강에 사는 생물을 관찰하는 ‘한강여름생태교실’ 등 어린이와 청소년을 위한 프로그램도 마련됐다.

물 위에서 즐기는 수상 레저 체험도 다양하다. 패들보드를 타고 직접 선택한 코스를 완주하는 ‘블루웨이브챌린지 한강: 수상 마라톤’, 카약과 패들보드 위에서 도심의 풍경을 감상하는 ‘한강 패들스포츠 즐기기’ 등 초보자부터 숙련자까지 모두 참여하는 프로그램이 운영된다. 요트, 카약, 크루즈 등은 평소에 비해 10∼50% 할인된 가격에 체험할 수 있다.

2026 한강페스티벌_여름과 관련한 자세한 사항은 축제 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널 등에서 확인할 수 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “오래전부터 한강은 물놀이, 뱃놀이 등을 즐길 수 있는 서울시민들의 대표적인 피서지였다”며 “낮부터 밤까지 한강에서 머무르며 여름을 즐기고, 한강에서 이뤄진 소비가 주변 상권으로 이어져 지역경제 활성화에도 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.