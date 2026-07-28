황반색소밀도 유지·눈피로도 개선·건조안구 개선 세분화

일동제약이 약국용 눈건강 영양제 ‘메가루테인’(사진) 2종을 새로 내놓았다.

신제품은 노화로 인해 감소되는 황반색소밀도 유지, 건조한 안구개선에 도움을 줄 수 있도록 루테인·지아잔틴 복합추출물이 주성분. 눈의 피로도 개선을 고려한 ‘메가루테인 프로’와 건조한 눈 개선을 위한 ‘메가루테인 오메가’ 2가지다. 눈의 건강상태에 따라 적절히 선택할 수 있도록 기능성 원료 등 제품 속성을 달리한 게 특징이다.

메가루테인 프로는 황반색소밀도 유지를 위한 루테인·지아잔틴 복합추출물은 물론 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 ‘헤마토코쿠스 추출물’(아스타잔틴)이 식품의약품안전처 1일 섭취량 기준 최대 함량인 12mg 함유됐다.

또 어두운 곳에서 시각적응 및 피부·점막의 형성과 기능유지에 필요한 비타민A, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요한 비타민C·비타민E, 정상 면역기능과 세포분열에 필요한 아연 등이 함께 들어 있다.

메가루테인 오메가는 루테인·지아잔틴 복합추출물 외 건조한 눈 개선에 도움을 주는 오메가3가 초임계 추출한 알티지(rTG) 형태의 원료로 1캡슐 기준 600mg이 함유됐다. 이밖에 비타민A, 비타민E, 아연, 비타민B1, 비타민B2, 셀레늄 등 다양한 기능성 원료도 첨가됐다.