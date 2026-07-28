[헤럴드경제=송하준 기자] 중국발 반도체 공급 확대 우려와 인공지능(AI) 투자 사이클에 대한 의구심이 겹치면서 국내 증시가 급락했다. 반도체 업종을 중심으로 외국인 투매가 이어지자 코스피는 6000선 아래로 주저앉았고, 코스닥도 8% 넘게 밀리며 약 1년3개월 만에 700선을 내줬다.

28일 한국거래소에 따르면 오후 3시11분 기준 코스피는 전 거래일 대비 755.87포인트(11.19%) 내린 5999.88을 기록하고 있다.

장 초반부터 매도 물량이 쏟아지면서 시장 안정화 장치도 연이어 작동했다. 오전 9시6분께 코스피200 선물 가격이 기준가격 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분간 이어지면서 유가증권시장에 매도 사이드카가 발동됐다.

이어 오전 10시13분43초 코스피 지수가 전 거래일보다 8.02% 내린 6213.51을 기록하면서 1단계 서킷브레이커가 발동됐다. 이에 유가증권시장 매매거래가 20분간 중단됐다.

수급도 외국인 매도에 집중됐다. 유가증권시장에서 외국인은 4조4898억원어치를 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 반면 개인은 3조6115억원, 기관은 9014억원 순매수하고 있다.

업종별로는 모든 업종이 하락하고 있다. 전기·전자(-13.22%), 의료·정밀기기(-11.22%), 건설(-10.00%), 기계·장비(-9.89%), 통신(-9.74%), 유통(-8.74%), 금융(-8.52%) 등이 일제히 급락하고 있다.

시가총액 상위 종목도 일제히 급락했다. 삼성전자는 13.4% 내린 21만9750원, SK하이닉스는 14.3% 하락한 155만5000원에 거래되고 있다. 삼성전자우(-12.29%), SK스퀘어(-15.33%), 삼성전기(-16.75%), 현대차(-10.30%), LG에너지솔루션(-6.46%), 삼성바이오로직스(-0.32%) 등도 약세를 나타냈다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 63.89포인트(8.35%) 내린 700.99에 거래 중이다. 지수는 장중 697.45까지 밀리며 700선을 내줬다가 낙폭을 일부 만회했다. 코스닥이 장중 700선을 밑돈 것은 지난해 4월16일 이후 약 1년3개월 만이다.

코스닥시장에서도 오전 9시14분께 매도 사이드카가 발동됐다. 낮 12시1분에는 지수가 8% 이상 하락한 상태가 이어지면서 1단계 서킷브레이커가 발동돼 매매가 20분간 중단됐다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 1043억원, 356억원 순매수하고 있다. 기관은 1368억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠(-6.25%), 에코프로비엠(-8.78%), 에코프로(-10.30%), 레인보우로보틱스(-9.87%), 주성엔지니어링(-13.14%), 리노공업(-11.89%), 원익IPS(-15.09%), HLB(-4.55%) 등이 동반 약세를 보였다. 반면 파마리서치는 2.97% 상승하고 있다.

증권가는 중국 반도체 공급 확대 가능성과 AI 투자 사이클에 대한 의구심이 겹치면서 반도체 업종을 중심으로 투자심리가 급격히 얼어붙었다고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 “중국 기업의 액침식(Immersion) 심자외선(DUV) 노광장비 생산 소식으로 중국 메모리 업체들의 증설 병목이 완화될 수 있다는 우려가 부각됐다”며 “단기간 내 기술 경쟁력을 따라잡기는 어렵더라도 중국 메모리 공급 확대 가능성이 공급자 우위였던 메모리 시장 구조를 약화시킬 수 있다는 경계심이 커졌다”고 말했다.

이어 “엔비디아가 오픈AI 데이터센터 투자와 관련해 2500억달러 규모의 금융 보증을 제공한다는 소식도 AI 투자 사이클에 대한 신뢰를 흔들었다”며 “AI 투자 규모가 실제 최종 수요보다 과도한 기대에 기반한 것 아니냐는 의구심이 확산되면서 위험자산 회피 심리가 반도체를 넘어 전 업종으로 확산됐다”고 분석했다.